Ils vont marquer la NBA et le basket en 2022

Ja Morant

Les votes viennent seulement de s’ouvrir, mais on va prendre le risque de dire qu’en 2022 Ja Morant fêtera sa première sélection pour le All-Star Game. On sentait déjà que le garçon avait ça en lui depuis ses débuts en NBA, mais il est devenu un franchise player admirable en même temps qu’un joueur iconique dont le visage sera immanquable en NBA dans les 10 ans qui viennent.

Non seulement Morant est un joueur frisson, mais il a le mental et la personnalité pour faire d’une équipe a priori banale comme Memphis un adversaire absolument redoutable en playoffs. 2022 sera, selon nous, une année de premières pour lui. Premier All-Star Game, première All-NBA Team (le deuxième ou troisième cinq ?) et première série gagnée en playoffs. On le voit en tout cas bien passer de basketteur ultra-kiffant à regarder à star incontournable dans les mois qui viennent.

Magic Johnson et les Showtime Lakers

Si 2020 a permis aux gens de se pencher ou de se repencher sur l’épopée des Bulls de Michael Jordan avec The Last Dance et 2021 sur celle de LeBron avec les Looney Tunes (A BARRER), 2022 sera l’année de l’introspection sur une autre équipe mythique de l’histoire de la NBA : les Showtime Lakers. HBO va ainsi sortir un drama “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” avec un casting étonnant pour incarner une panoplie gigantesque de personnages cultes de l’époque (du Dr Buss à Magic, en passant par Jack Nicholson, Larry Bird, etc…).

On imagine que le tout sera un peu romancé, mais les auteurs se sont inspirés de l’excellent bouquin de Jeff Pearlman (voir Mook L.A.). Magic Johnson n’a pas caché qu’il n’avait pas du tout hâte que la série sorte, tant elle est susceptible de mettre en avant des aspects de sa personnalité et de son histoire qui ne le mettent pas spécialement en valeur. Nous, on regardera assurément la chose avec gourmandise. Et ce sera l’occasion de reparler de la formation de cette team qui a cassé des codes et enthousiasmé les fans dans les années 80.

Rudy Gobert

L’année 2021 a été superbe pour Rudy, mais il peut encore marquer 2022 de son empreinte. Pourquoi s’interdire de rêver à un quatrième titre de Defensive Player of the Year qui le ferait entrer dans un club très fermé avec deux membres du Hall of Fame, Dikembe Mutombo et Ben Wallace. Mieux, l’Ouest semble très ouvert cette année et le Jazz a absolument raison de croire que 2022 sera enfin l’année où la place de finaliste NBA sera sienne.

Si c’est le cas, ce sera en grande partie grâce à Rudy, qui livre une saison qui devrait faire un peu plus parler de lui en tant que candidat au MVP. Pour ne rien gâcher, il aura l’opportunité, si le corps et le coeur lui en disent, de disputer l’Eurobasket avec les Bleus au sortir de la saison. Autant dire que s’il est présent, la France ne visera rien d’autre que l’or. Bref, pour faire simple, 2022 peut-être l’année de Rudy Gobert.

Manu Ginobili

El Manu est éligible en 2022 pour entrer au Hall of Fame. Autant vous dire que le magicien argentin va être accueilli immédiatement au Panthéon de Springfield et qu’on a hyper hâte qu’il ait droit à ces quelques jours de gloire où son histoire et la manière fabuleuse qu’il a eu de pratiquer son art et de faire son trou en NBA seront racontées. Il n’y a jamais de mauvaise année pour se refaire des moments cultes de Manu Ginobili, mais 2022 semble être un particulièrement bon moment pour le faire. On attend évidemment les interventions et anecdotes de Gregg Popovich, Tim Duncan, Tony Parker et de la chauve-souris qu’il a capturée en plein match.

Klay Thompson

On a envie de croire que 2022 sera l’année de la résurrection pour Klay, ou en tout cas celle où il pourra recommencer à kiffer et faire kiffer, tout en montrant à son Splash Bro qu’il peut encore le concurrencer comme meilleur pur shooteur de la planète. Après deux années à le voir essayer de revenir, mais aussi être en difficulté pour masquer ses émotions au bord du terrain en voyant jouer ses camarades, on a besoin de voir Klay Thompson être heureux. Par ailleurs, il ne manque que 29 paniers à 3 points à Klay pour entrer dans le top 20 all-time et 152 pour squatter le top 15. Autant vous dire que si tout va bien, ce sera chose faite en 2022.

Les trompettes de 2021

Chet Holmgren et Paolo Banchero

On ne sait pas encore dans quel ordre, ni pour quelles équipes, mais ces deux-là vont faire parler d’eux autour et pendant la Draft 2022, puis sur les premiers mois de la saison 2022-2023 en NBA. Holmgren, espèce d’Ovni de 2,13 m avec des skills de guard coincés dans la longueur de corps d’un intérieur, et Banchero, poste 3/4 ultra complet et sans défaut apparent passé entre les mains expertes de Coach K, ne sont peut-être pas des “talents générationnels” - ça reste à voir - mais leurs qualités en font des jeunes joueurs au potentiel exceptionnel et illimité. On vous conseille de bien suivre le premier avec Gonzaga et le second avec Duke avant et pendant la March Madness 2022, où ils pourraient bien se retrouver en cours de route.

Draft 2022 : Paolo Banchero et Chet Holmgren font encore des merveilles

LeBron James

37 ans depuis hier. Il ne les fait pas. LeBron James est le deuxième meilleur marqueur de la ligue avec 28 points par match. Tout en prenant toujours 7 rebonds et en distribuant quasiment autant de passes décisives chaque soir. Un crack qui prend de l’âge, qui se blesse un peu plus souvent, qui fait peut-être même un peu moins gagner mais qui reste tellement, tellement fort.

2022 sera encore une fois l’année du King, comme les 20 précédentes. Il ne sera probablement pas élu MVP et ses Los Angeles Lakers ne font même plus vraiment figure de candidats au titre. Mais en faisant preuve d’une longévité exceptionnelle, il devrait encore une fois nous offrir des performances mémorables en playoffs… tout en battant des records dans les prochains mois.

Avec même un accomplissement très sérieux dans sa ligne de mire : la deuxième place de Karl Malone au classement des meilleurs marqueurs de l’Histoire. 900 points et des poussières les séparent. Autrement dit, ça tombera en 2022. Peut-être dès cette saison si LeBron James ne se blesse pas et continue sur son rythme actuel. Ouais, un crack.

Giannis Antetokounmpo

Attention à ne pas oublier les Milwaukee Bucks. Les champions en titre ont démarré la saison un peu bizarrement mais ils montent en puissance depuis. Et la première leçon de la saison, c’est que Giannis Antetokounmpo est encore plus fort depuis le sacre en juillet dernier. Logique, le Grec n’a cessé de progresser depuis son arrivée dans la ligue. C’est aujourd’hui un basketteur plus dominant et plus complet que lors de ses deux saisons MVP, c’est dire. D’une manière ou d’une autre, 2022 sera son année. En plus, il paraîtrait qu’il aimerait jouer l’Eurobasket avec la Grèce…

Kevin Durant

En 2022 comme en 2021, Kevin Durant sera encore une fois le meilleur joueur du monde. Complètement dingue après une terrible déchirure du tendon d’Achille et 18 mois d’absence. Mais KD est vraiment un basketteur unique et il n’y a toujours pas une défense capable de le stopper. Ce sera d’ailleurs le défi de tous les candidats au titre au moment des playoffs.

Durant fait figure de prétendant sérieux au MVP et les Brooklyn Nets de favoris pour le trophée. Au final, 2021, ce n’était qu’un avant-goût de ce que la superstar et son équipe prépare pour 2022.

Evan Mobley

Risée de la ligue après chaque départ de LeBron James, les Cleveland Cavaliers sont enfin crédibles sans le prodige d’Akron. Ils sont même un candidat sérieux au top-5 à l’Est, et ce malgré des blessures et des cas de COVID-19 en pagaille. Et ça, c’est en grande partie grâce à Evan Mobley. Un talent générationnel capable d’impacter le jeu des deux côtés du terrain.

Avec sa polyvalence, le jeune homme permet aux Cavaliers d’aligner un cinq de grande taille pourtant absolument pas confirme avec les codes NBA de l’époque. Mais ça marche ! Parce qu’il sait faire un peu de tout. Et bien. Complet, Mobley est l’un des grands favoris au trophée de ROY. C’est surtout le futur des Cavaliers. Un futur qui commence dès 2022.

Luka Doncic

S’il est un peu à la ramasse depuis quelques mois, Luka Doncic devrait revenir très fort en 2022. Ça sent le bonhomme revanchard qui va venir briser des nuques une fois remis en forme. En fait, là, c’est sa pré-saison. Le Slovène se met juste en jambe pour un long run de playoffs suivi d’un Eurobasket où sa sélection tâchera de défendre son titre. Ça promet quelques cartons de la part du jeune joueur des Mavericks qui pourrait continuer sa montée en puissance cette année.

