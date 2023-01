2023 : plus de REVERSE, de basket et de surprises

L'équipe REVERSE et BasketSession vous promet une année 2023 encore plus riche en contenus basket de grande qualité !

Toute l'équipe du Mook REVERSE vous souhaite une fantastique année 2023 !

Le chapitre 2022 à peine terminé, 2023 s'annonce déjà plein de potentiel et de promesses. Nous vous souhaitons bien évidemment tout le meilleur pour les douze prochains mois, à commencer par une santé de fer, un moral d'acier et une réussite étincelante dans tous vos projets.

De notre côté, nous en avons plusieurs déjà bien entamés que ce soit pour le Mook REVERSE #11 (on vous en reparle très bientôt, promis) et pour BasketSession (là encore, on vous réserve de belles surprises), mais ce n'est pas tout !

Toujours plus de contenus et de qualité

Afin d'aller encore plus loin dans l'analyse et de varier les approches, nous avons commencé à développer d'autres plateformes qui viennent compléter ce que nous faisions déjà avec le Mook et sur BasketSession.

Notre podcast continue ainsi de prendre de l'ampleur. Semaine après semaine, nos journalistes décryptent, décortiquent et débâtent de l'actualité du basket.

Attention, ça part en live !

Et puis, pour vous faire pénétrer dans les coulisses de la rédaction et parler de basket en toute décontraction, nous avons lancé notre chaîne Twitch pour vous proposer un nouveau rendez-vous hebdomadaire : la "Late Session".

📅 Session rattrapage | Vous avez été privés de LateSession ce mardi à cause du break de mi-saison @MamouShai, mais rassurez-vous : nous allons réparer cette injustice ce jeudi. ▶️ Rendez-vous demain, à partir de 23h sur notre chaîne Twitch : https://t.co/NY1ekWs1Qx — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 4, 2023

MOOK

REVERSE #4

NEW YORK

Si vous ne l'avez toujours pas commandé, n'oubliez pas que la réédition de notre Mook #4 spécial New York est toujours disponible dans son format PREMIUM !

TOUT SAVOIR SUR NYC

ET SON INCROYABLE CULTURE BASKET

Avec cet opus, nous avons voulu faire un condensé de tout ce que la culture basket de New York nous a apporté et nous apporte encore pour en faire une bible de...

320 PAGES !!!

... bourrée d'histoires, d'entretiens, de portraits et de photos pour capter l'essence même de ce qui fait de New York la Mecque du basket. Par rapport à l'édition originale de ce Mook, nous avons donc rajouté 120 pages de contenus inédits pour aller encore plus au fond des choses et mieux mettre en valeur et en perspective la culture basket de cette ville unique.

De par son volume et son format (couverture cartonnée rigide, papier 120 gr), jamais le Mook ne s'était autant rapproché du livre d'art.

Pack 1

La réédition du Mook REVERSE #4 Premium, 320 pages de concentré de culture pour tout connaître de la richissime histoire du basket à New York.

Pack 2

limité à 500 exemplaires

La réédition du Mook REVERSE doté d'une surcover additionnelle et originale

+ une planche de stickers spécialement conçus pour cet opus

+ une carte à collectionner

Comme toujours, chacune de ces différentes formules est produite avec amour, attention, soin du détail et en édition limitée ! Attention donc à ne pas tarder, car une fois épuisé, il n'est pas dit que ce Mook sera réédité une nouvelle fois à l'avenir.

Pour rappel, les Mooks en édition premium sont des numéros hors-série qui n'entrent pas dans le cadre des abonnements.

Quand REVERSE s'invite dans

les pages de Basket Le Mag

Au passage, un grand merci à nos confrères de Basket Le Mag de nous avoir consacré une interview dans leur nouveau numéro. C'était pour nous l'occasion de revenir sur l'histoire de REVERSE et sur son évolution du magazine jusqu'au Mook.

Ce numéro est disponible à la commande sur leur site internet ou dans tous les bons kiosques à partir du vendredi 6 janvier.

La France a la chance de compter de nombreux médias basket de qualité, soutenons-les !

EXCELLENTE DÉBUT D'ANNÉE 2023

LE MEILLEUR EST ENCORE À VENIR !

Le Mook REVERSE #9 spécial “Révolution 2003” est dispo !