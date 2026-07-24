3 joueurs menacés par le prochain choix des Lakers

Les Lakers possèdent 16 contrats standards et devront se séparer d’un joueur. Vanderbilt, Knecht et Hardy apparaissent comme les candidats les plus exposés.

Les Los Angeles Lakers comptent actuellement 16 joueurs sous contrat standard, soit un de trop pour débuter la prochaine saison. Jarred Vanderbilt, Dalton Knecht et Jaden Hardy apparaissent comme les principaux candidats à un départ.

Le recrutement estival des Lakers n’est pas encore totalement terminé. Après plusieurs transferts et signatures, dont l’arrivée récente de Matisse Thybulle, la franchise californienne doit désormais réduire son effectif avant le lancement de la saison 2026-2027.

Los Angeles possède actuellement 16 joueurs sous contrat standard ainsi que trois joueurs en two-way contract : Chris Mañon, AK Okereke et Arthur Kaluma. Les trois places réservées à ce type de contrat sont donc déjà occupées.

Les Lakers pourront conserver leurs 16 joueurs et même en ajouter d’autres pour participer au training camp, puisque les franchises peuvent disposer d’un groupe élargi durant la présaison. Ils devront néanmoins revenir à un maximum de 15 contrats standards avant le début de la saison régulière.

« Il y a 16 joueurs dans l’équipe. Rien qu’en partant de cette information, leur travail n’est donc pas terminé. Entre maintenant et le début de la saison régulière, ils peuvent conserver 16 joueurs et même aller jusqu’à 20 pendant le training camp. Mais entre maintenant et le début de la saison régulière, ils devront se débarrasser d’un joueur », a expliqué Dave McMenamin d’ESPN.

Vanderbilt et Knecht déjà proposés ailleurs

Les Lakers disposent de deux solutions principales : couper un joueur ou trouver un transfert dans les prochaines semaines. Jarred Vanderbilt reste le candidat au départ le plus important au sein de l’effectif.

L’ailier a notamment été associé aux tentatives infructueuses de Los Angeles pour récupérer Jonathan Kuminga dans le cadre d’un sign-and-trade. La franchise cherche depuis un certain temps une porte de sortie pour Vanderbilt, sans être parvenue jusqu’à présent à conclure un accord.

Dalton Knecht se trouve dans une situation comparable. Après avoir laissé une forte impression durant sa saison rookie en 2024-2025, il a nettement reculé dans la rotation et dans la hiérarchie des Lakers lors de l’exercice 2025-2026. Lui aussi aurait déjà été proposé par les dirigeants sans qu’un échange puisse être finalisé.

« Il reste à déterminer s’ils vont continuer à essayer de transférer un joueur comme Jarred Vanderbilt ou Dalton Knecht, ce qu’ils tentent sans succès depuis un certain temps, ou s’il pourrait s’agir de quelqu’un comme Jaden Hardy », a poursuivi McMenamin.

Jaden Hardy également menacé

Arrivé dans le transfert impliquant Deandre Ayton, Jaden Hardy ne semble pas avoir été la cible principale des Lakers dans cette opération. L’objectif de Los Angeles a surtout été de récupérer des tours de draft en provenance de Washington et de se séparer d’Ayton afin de libérer de la place pour Kevon Looney et Walker Kessler.

« Jaden Hardy a été récupéré dans l’échange de Deandre Ayton, mais cette opération concernait davantage la volonté d’obtenir des assets à la draft et de se séparer d’Ayton pour faire de la place à leurs nouveaux pivots, Kevon Looney et Walker Kessler, qu’un réel intérêt pour Hardy. C’est une chose qui doit absolument se produire. Cela signifie donc que leur travail n’est pas terminé », a conclu le journaliste d’ESPN.

Les Lakers disposent encore de plusieurs semaines pour étudier le marché et tenter de récupérer une contrepartie. Mais avant le lancement de la saison régulière, l’un des 16 joueurs actuellement sous contrat standard devra nécessairement quitter l’effectif.

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