Le nouveau proprio des Lakers et son business visés par une enquête fédérale

Mark Walter, qui a racheté les Lakers pour 10 milliards de dollars, voit son empire financier passé au scalpel par une enquête fédérale.

À peine installé aux commandes des Los Angeles Lakers, Mark Walter voit déjà son imposant empire financier se retrouver dans le viseur de la justice américaine. D’après une enquête de Bloomberg relayée par le Sports Business Journal des procureurs fédéraux s’intéressent aux activités de deux compagnies d’assurance contrôlées par le milliardaire, ainsi qu’à celles de Guggenheim Partners.

Les autorités cherchent notamment à déterminer si Delaware Life Insurance Company et Clear Spring Life and Annuity Company ont correctement présenté certains de leurs investissements dans le crédit privé. Ces placements auraient pu servir à financer ou soutenir d’autres entreprises appartenant à la galaxie de Mark Walter, sans que ces liens aient été suffisamment clairement déclarés.

Les deux compagnies ont reçu des convocations d’un grand jury fédéral en février. L’enquête est menée par le bureau du procureur fédéral de Manhattan, parallèlement à des investigations de la SEC, le gendarme américain des marchés financiers. Le FBI aurait également saisi un téléphone portable lors de l’exécution d’un mandat de perquisition en septembre, même si l’on ignore à quelle partie précise du dossier cette saisie se rapporte.

TWG Global, la holding à travers laquelle Walter contrôle ses compagnies d’assurance et détient une participation dans Guggenheim, a indiqué être au courant de la procédure et coopérer avec les enquêteurs. Group 1001, la maison mère de Delaware Life et Clear Spring, a tenu un discours similaire.

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À ce stade, aucune accusation n’a été annoncée contre Mark Walter. Rien n’indique non plus que les Lakers ou ses autres franchises sportives soient directement concernés par l’enquête. Le dossier porte sur les méthodes financières et les déclarations effectuées par certaines sociétés de son groupe.

L’affaire attire néanmoins forcément l’attention en NBA. Mark Walter est devenu officiellement l’actionnaire majoritaire des Lakers à l’automne 2025, après le rachat des parts de la famille Buss dans une opération valorisant la franchise à 10 milliards de dollars, un record pour une équipe sportive professionnelle. Jeanie Buss est restée gouverneure de la franchise et continue d’en superviser les activités quotidiennes.

Déjà propriétaire des Los Angeles Dodgers en MLB et des Los Angeles Sparks en WNBA, Walter possède également des intérêts dans Chelsea, en Premier League, et fait partie des principaux investisseurs de la PWHL. Cette enquête ne menace donc pas directement, pour le moment, son contrôle des Lakers. Mais elle représente un premier nuage sérieux au-dessus de la nouvelle ère de la franchise californienne.