Les Lakers s’offrent Matisse Thybulle et sa défense de fer

Les Lakers renforcent leurs ailes et leur défense avec l’arrivée du spécialiste Matisse Thybulle.

Les Los Angeles Lakers avaient besoin de renforcer leur défense extérieure. Ils viennent de mettre la main sur l’un des spécialistes les plus réputés dans ce domaine. Selon Shams Charania d’ESPN, Matisse Thybulle s’est engagé pour une saison et 3,3 millions de dollars avec la franchise californienne.

Un contrat particulièrement peu risqué pour un joueur capable d’apporter un profil qui manquait encore à l’effectif de JJ Redick.

Sélectionné à deux reprises dans la All-Defensive Second Team, en 2021 et 2022, l’Australien s’est construit une réputation grâce à son activité permanente, sa lecture des lignes de passe et sa capacité à provoquer des interceptions ou des contres loin du cercle.

Les Lakers pas confiants en interne sur leur saison prochaine ?

Son passage à Portland a toutefois été fortement perturbé par les blessures. Thybulle n’a disputé que 30 rencontres la saison dernière, pour des moyennes de 5,8 points et 2 rebonds en seulement 16 minutes. Il a néanmoins converti 39,8 % de ses tentatives à trois points, sur un volume limité.

Ce dernier élément sera évidemment essentiel pour déterminer sa place dans la rotation. Les qualités défensives de Matisse Thybulle ne font aucun doute, mais ses limites offensives ont régulièrement empêché ses coachs de le maintenir longtemps sur le terrain. S’il peut sanctionner les espaces créés par Luka Doncic et Austin Reaves, son profil deviendra nettement plus facile à intégrer.

Après avoir déjà recruté Ziaire Williams, les Lakers ajoutent donc un nouvel ailier à leur effectif, mais avec une spécialité très différente. Là où Williams apporte davantage de taille et d’athlétisme, Thybulle devrait être utilisé pour perturber les meilleurs arrières adverses et donner un peu d’agressivité à une défense qui en manquait.

Pour seulement une saison et 3,3 millions de dollars, le risque est presque inexistant. Los Angeles ne mise pas sur Matisse Thybulle pour devenir un titulaire indiscutable, mais pour apporter quelques séquences défensives de haut niveau. À ce prix-là, difficile de reprocher aux Lakers d’avoir tenté le pari.