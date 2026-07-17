Malgré de nombreuses recrues, certains membres des Lakers reconnaîtraient que le départ de LeBron James a fait perdre du talent à l'effectif.

Les Los Angeles Lakers ont profondément remodelé leur effectif cet été, mais en interne tout le monde ne serait pas convaincu que la franchise soit plus forte qu'il y a quelques mois. Selon Jovan Buha, plusieurs personnes au sein de l'organisation reconnaîtraient que l'équipe a, sur le papier, perdu en qualité immédiate.

« L'équipe a peut-être fait un petit pas en arrière »

Dans le Lakers Collective Podcast, le journaliste de The Athletic a expliqué avoir échangé avec plusieurs membres de la franchise au sujet de l'intersaison.

« J'ai parlé ce week-end avec plusieurs personnes des Lakers pour leur demander ce qu'elles pensaient de cette intersaison. Je ne dirais pas que c'était un consensus, mais le sentiment qui revenait le plus souvent était que l'équipe avait peut-être fait un léger pas en arrière cette saison. »

Jovan Buha poursuit en expliquant cette impression.

« Sur le papier, on peut soutenir que l'équipe n'a plus le même talent au sommet de son effectif après avoir perdu LeBron, ainsi que de bons joueurs comme Marcus, Rui et Luke. C'est pourquoi certains sont déçus de cette intersaison et estiment que l'équipe a régressé. »

Miser sur Luka Doncic plutôt que sur le présent

Les Lakers ont pourtant multiplié les mouvements cet été.

Ils ont prolongé Austin Reaves, recruté Walker Kessler via un sign-and-trade, puis ajouté Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton, Kevon Looney et Ziaire Williams.

En parallèle, ils ont vu partir LeBron James, Rui Hachimura, Deandre Ayton, Marcus Smart, Luke Kennard et Jaxson Hayes.

Pour Jovan Buha, cette stratégie s'inscrit davantage dans une logique de moyen terme que dans une quête immédiate du titre.

« Si l'objectif était de gagner le championnat dès cette saison et de construire le meilleur effectif possible immédiatement, alors cette intersaison n'a peut-être pas été idéale. Mais si les Lakers peuvent gagner plus de 50 matches, obtenir l'avantage du terrain au premier tour, atteindre au moins les demi-finales de conférence et continuer à ajouter des pièces, alors ce plan prend davantage de sens. »

Selon le journaliste, les dirigeants des Lakers viseraient surtout la construction progressive d'un noyau compétitif autour de Luka Doncic et Austin Reaves, avec l'ambition de devenir un véritable prétendant au titre dans deux ou trois ans plutôt que dès la saison 2026-2027. En espérant donc que Luka Doncic sera patient...