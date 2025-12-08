5 trades qui font sens pour Giannis Antetokounmpo et les Bucks

Pour un trade en cours de saison :

Atlanta Hawks

Il faut s’attendre à ce que les Atlanta Hawks soient fréquemment cités dans les rumeurs concernant Giannis Antetokounmpo pour une raison très simple : ce sont eux qui contrôlent en partie les deux prochains tours de draft des Milwaukee Bucks. En réalité, surtout celui de 2026. La franchise va pouvoir récupérer, au choix, le pick de l’équipe du Wisconsin ou celle des New Orleans Pelicans (3 victoires en 24 matches) en juin. Il existe peut-être un trade qui implique directement ces trois formations.

Atlanta reçoit : Giannis Antetokounmpo, Gary Harris

Milwaukee reçoit : premier tour de draft 2026 des Bucks, premier tour de draft 2027 des Bucks, Zaccharie Risacher, Dejounte Murray, Herb Jones, premier tour de draft 2031 des Hawks, droit de swap avec les Hawks en 2030

New Orleans reçoit : Trae Young, premier tour de draft 2029 des Hawks, premier tour de draft 2026 des Pelicans

D’abord, précisons. Dans l’état actuel des choses, avant n’importe quel trade, Atlanta choisira son pick entre celui de Milwaukee et de New Orleans en 2026. Les Bucks hériteront de l’autre choix. Ce qui empêche complètement les Pelicans de tanker. En revanche, en 2027, la franchise de Louisiane décidera si elle conserve sa propre sélection ou celle… de l’équipe du Wisconsin. Pas simple à suivre mais en relisant plusieurs fois la phrase, ça devrait aller.

Revenons-en à ce scénario hypothétique : dans ce deal à trois, chacun reprend le contrôle de sa propre destinée. On aurait d’ailleurs pu pimenter le tout en laissant aux Pelicans la main sur les picks des Bucks et inversement. De quoi pousser les deux équipes à essayer d’être moins nulles pour justement ne pas refourguer un choix haut placé. Mais pour des questions de simplicité et de réalisme, imaginons donc que Milwaukee et New Orleans se retrouvent à nouveau en position de pouvoir miser sur les drafts 2026 et 2027 sans pression.

En plus de ça, les Bucks mettraient donc la main sur un joueur confirmé comme Herb Jones, probable atout pour d’autres trades à venir. Zaccharie Risacher, ex-premier choix de draft, serait à même de s’exprimer un peu plus librement balle en main en attendant que sa nouvelle organisation trouve les nouvelles bases de son projet. Dejounte Murray peut faire la transition à son retour de blessure ou être envoyé ailleurs.

En quête perpétuelle d’identité, New Orleans peut essayer d’associer Trae Young à Zion Williamson. Le hic, c’est l’expiration de contrat du meneur All-Star, qui dispose d’une option sur la saison 2026-2027 mais peut aussi tester le marché dès cet été. Sur le papier, les deux hommes peuvent former un duo très offensif. Mais c’est à se demander si ça sert vraiment à quelque chose à ce stade de la saison ? Les Pelicans sont loin de pouvoir jouer le top-6 mais finalement « qu’à » 6 victoires du play-in… sachant que Young comme Williamson sont actuellement à l’infirmerie. Le mieux, c’est peut-être carrément d’inclure une quatrième équipe qui accepterait de faire venir le meneur en donnant quelques assets de plus à NO et/ou Milwaukee.

Pour Atlanta, l’idée est de se montrer compétitif dès maintenant. Les Hawks ont été plutôt performants sans Trae Young (12-8) et il est évident que remplacer Risacher par Antetokounmpo devrait leur offrir le statut de sérieux outsiders à l’Est. La défense est déjà solide sans le meneur et une armada avec Giannis, Johnson, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Onyeka Okongwu, Mohamed Gueye et Kristaps Porzingis peut poser de vrais problèmes aux attaques adverses. Mais le roster serait-il vraiment équilibré ? Qui va faire des différences balles en main ?

Jalen Johnson vient de poster un triple-double en une mi-temps et il affiche des progrès à la création dans la lignée de ceux déjà montrés l’an passé. C’est une vraie star en devenir. De là à coller avec le « Greek Freak », c’est une autre histoire. C’est alléchant sur le papier mais qu’en serait-il en pratique ? Vont-ils se macher sur les pieds ? Sans Young, il manque à Atlanta un homme pour naviguer et créer dans les petits espaces. C’est primordial en playoffs. Johnson, par exemple, ne rapporte « que » 0,8 point par possession sur pick-and-roll. Antetokounmpo est à 0,93. On est loin des manipulateurs de défense que sont Shai Gilgeous-Alexander (1,21) ou Luka Doncic (1,09). Du coup, et si c’était l’ailier qu’il fallait sacrifier ?

Atlanta reçoit : Giannis Antetokounmpo

Milwaukee reçoit : Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, Luke Kennard, pick 2027 des Bucks (moins bien classé entre Milwaukee et New Orleans), pick 2029 des Hawks

Les Hawks seront sans doute un peu hésitants à céder Johnson, en pleine ascension, surtout au vu de la situation contractuelle de Young. Il existe un monde où le meneur part et Antetokounmpo se retrouve à Atlanta simplement entouré de NAW et Onyeka Okongwu… mais aussi une tonne d’espace sous le Cap pour signer d’autres joueurs. La carotte peut être de conserver le précieux pick 2026 pour monter d’autres échanges (on peut imaginer qu’Atlanta rêve déjà du local Anthony Edwards) pendant l’intersaison.

Milwaukee récupérerait un joueur natif du Wisconsin autour duquel bâtir son projet tout en obtenant Zaccharie Risacher et des picks. Un lineup avec ces deux joueurs mais aussi Ryan Rollins et Myles Turner aurait de l’allure, notamment sur le plan défensif.

Golden State Warriors

Le hic, c’est que maintenant que Jonathan Kuminga s’est engagé pour 48 millions sur deux ans juste avant le coup d’envoi de la saison, le deal n’est disponible qu’à partir du 15 janvier et surtout il ne peut pas se faire sans inclure Draymond Green. Après Klay Thompson, les Warriors lâcheraient donc un autre membre cultissime de leur équipe historique mais en donnant cependant une chance à Stephen Curry de lutter pour le titre.

Golden State reçoit : Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo

Milwaukee reçoit : Jonathan Kuminga, Tobias Harris, Buddy Hield, premier tour de draft 2026, 2028, 2030 et 2032 des Warriors, des swaps en 2027, 2029 et/ou 2031 si nécessaire

Detroit reçoit : Draymond Green

Bien sûr que la Bay rêve de Giannis. Une autre superstar, même déjà trentenaire, pour soutenir Curry puis prendre sa relève en attendant un prochain joueur mythique. Les dirigeants californiens se sont un jour vantés d’avoir « des années lumières d’avance » sur le reste de la ligue et il est probable qu’ils espèrent encore pouvoir choper le plus gros poisson alors que ça paraît impensable.

Surtout que la rotation de Steve Kerr est tellement profonde que les Warriors peuvent se permettre de lâcher trois joueurs et de quand même pouvoir en aligner 10 de qualité chaque soir. Antetokounmpo, Curry, Butler… sacré trio. Avec pour le coup au moins l’un des trois encore pleinement dans son prime. Autour, des soldats : Quiten Post, Gary Payton II, De’Anthony Melton, Pat Spencer, Gui Santos, Brandin Podziemski, Moses Moody, Al Horford, Seth Curry, le rookie Will Richard. Bref, du lourd.

Le prix à payer, ce sont des tours de draft bien au-delà de la carrière de Curry et peut-être même celle du Grec. Avec donc le risque de n’avoir plus rien à ce moment-là.

Pour Milwaukee, c’est le coup du « very late game » en misant sur les années 2030 ou, et ce n’est pas négligeable, espérer pouvoir récupérer ses propres tours de draft aux Hawks ou aux Trail Blazers en proposant ceux des Warriors. Tobias Harris, Buddy Hield, Jonathan Kuminga (enfin libéré) tâcheront avec Ryan Rollins, Kevin Porter Jr, Gary Trent Jr, Bobby Portis, AJ Green et Myles Turner de former une équipe suffisamment compétente pour ne pas finir derrière les Pelicans (et donc ne pas donner leur tour de draft).

Detroit récupérera un défenseur ultime, extrêmement expérimenté, originaire du Michigan pour aller dans le sens de son équipe de guerrier et viser les finales à l’Est dès cette saison. On peut néanmoins se demander si l’adresse et le scoring de Tobias Harris ne finiront pas par manquer. Mais Green pourra donner une touche de playmaking à une formation essentiellement tributaire de Cade Cunningham à la création.

Pour un trade pendant l'intersaison :

San Antonio Spurs

Le scénario qui fait fantasmer les fans. Enfin certains fans. C’est vrai qu’associer deux phénomènes comme Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama est une sacrée expérience. Surtout que, sur le papier, les Spurs ont ce qu’il faut pour faire une ou plusieurs offres alléchantes. Mais probablement plutôt après la saison, après une première campagne de playoffs (a priori ça devrait le faire) et après avoir ciblé les besoins, après jaugé les jeunes prometteurs dans un autre contexte. Un peu comme l’ont fait les Houston Rockets en rameutant Kevin Durant.

San Antonio reçoit : Giannis Antetokounmpo

Milwaukee reçoit : Devin Vassell, Keldon Johnson, Dylan Harper OU Stephon Castle, premier tour 2027 des Hawks, premier tour 2029 des Spurs, premier tour 2032 des Spurs, droit de swap en 2028 si nécessaire

Il n’y a pas moyen que San Antonio mette la main sur l’un des trois meilleurs basketteurs au monde sans céder Castle ou Harper. Les playoffs pourront éventuellement déterminer lequel des deux serait sacrifié dans cette hypothèse. Peut-être plutôt Harper, très jeune et très prometteur, et autour duquel les Bucks auront envie de construire leur attaque tout en associant Rollins, un autre guard aux longs bras tentaculaires.

Vassell et Johnson pourront eux aussi apporter du scoring pour maintenir Milwaukee à flot. Parce que c’est l’ironie du deal : même en ajoutant trois ou quatre tours de draft, les Bucks n’auront toujours pas le contrôle de leur avenir étant donné qu’ils ne disposent pas des leurs. D’où le risque pour tout échange n’impliquant pas Atlanta ou Portland (on y viendra).

Concernant, les Spurs, faut-il vraiment préciser qu’une équipe avec Wembanyama, Antetokounmpo, Castle et De’Aaron Fox peut tout renverser en NBA ?

Portland Trail Blazers

L’autre équipe qui tient le futur des Bucks entre ses mains. Les Trail Blazers disposent des tours de draft de Milwaukee en 2028, 2029 et 2030, essentiellement via des droits de swap. Trois saisons de suite où la franchise du Wisconsin pourrait vraiment entamer son projet de reconstruction.

Portland reçoit : Giannis Antetokounmpo

Milwaukee reçoit : Shaedon Sharpe, Scoot Henderson, Jerami Grant, premier tour de draft des Bucks en 2028, 2029 et 2030.

Les Blazers rendraient donc aux Bucks leurs tours de draft en renonçant au droit de swap. Ils leur offriraient là aussi deux jeunes joueurs prometteurs avec Sharpe et Henderson. Milwaukee aurait un an pour tenir bon, la saison 2026-2027, avant de reconstruire en contrôlant à nouveau son destin. Grant peut toujours être envoyé ailleurs là encore.

Joe Cronin est peut-être un visionnaire. On se demandait pourquoi il avait fait venir Jrue Holiday en tenant à accélérer le processus de reconstruction de son organisation. Mais ça du sens si Portland déniche une superstar. L’effectif est bien mieux taillé pour entourer un joueur de talent. Avec Damian Lillard, Antetokounmpo retrouverait un coéquipier qu’il a apprécié. Ceux qui estiment que leur association n’a pas fonctionné se trompent. Les Bucks ont toujours été très bons avec leurs duo sur le parquet. Le problème, c’est qu’ils n’ont quasiment pas joué en playoffs ensemble, la faute à des blessures.

Bien sûr, il faudrait voir dans quel état revient Lillard, qui se remet d’une déchirure du tendon d’Achille. Mais c’est de toute façon moins primordial quand les Blazers peuvent aligner Deni Avdija autour de Giannis avec un contrat hyper avantageux. Jrue Holiday, ex-coéquipier du Grec, est aussi en place. Donovan Clingan est un super pivot pour jouer avec le double-MVP un peu comme le faisait Brook Lopez. En plus, les Blazers auront de la place sous le Cap pour recruter et d’autres picks pour peaufiner le roster.

Orlando Magic

Ça, c’est le deal rarement voire jamais cité. Parce que tout le monde se concentre sur cette saison alors qu’il est beaucoup plus probable que Giannis Antetokounmpo soit transféré cet été ou le suivant. Et si jamais le Magic n’a pas passé un pallie d’ici là, les dirigeants pourraient être tentés de miser gros sur la plus grande superstar de l’Est.

Milwaukee reçoit : Giannis Antetokounmpo

Orlando reçoit : Franz Wagner OU Paolo Banchero, Anthony Black, Goga Bitadze, deux droits de swap au premier tour

Les Bucks devront choisir. Pour Orlando, c’est sans doute mieux de garder Wagner qui colle mieux autour de Giannis. Pour Milwaukee, c’est sans doute mieux de prendre Banchero qui a un potentiel de superstar un poil supérieur à celui de l’Allemand en théorie. Mais le Magic osera-t-il se séparer du joueur qu’elle a drafté en premier en 2022 ?

L’Américain n’a plus une réputation très flatteuse auprès des fans qui lui reprochent sa sélection de tirs hasardeuse et son efficacité. Mais il reste un athlète très talentueux capable de tout bien faire ou presque sur un terrain. Il serait un nouveau point de départ idéal pour Milwaukee.

Wagner reste une option intéressante, surtout associée à Black et une compensation à la draft. Ce sont deux joueurs jeunes qui ont un impact immédiat sur les résultats de leur équipe. Les Bucks n’auraient pas besoin de tanker et ils vivraient donc une période de transition en montant un groupe attrayant sans toucher le fond.

Pour Orlando, il ne resterait que la quête du titre sans aucune excuse. Le Shaq des temps moderne en patron d’une armada avec Banchero ou Wagner, Desmond Bane, Jalen Suggs, etc. ça peut faire finales à l’Est dès 2027.