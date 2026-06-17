750 dollars pour voir passer les Knicks ?

Des supporters des Knicks proposent jusqu'à 750 dollars pour réserver une place au défilé célébrant le premier titre NBA de la franchise depuis 1973.

Le titre NBA remporté par les Knicks après 53 ans d'attente continue de provoquer des scènes totalement folles à New York.

Alors que le défilé des champions doit traverser Manhattan ce jeudi, certains supporters sont prêts à dépenser des sommes impressionnantes pour s'assurer une place au premier rang afin d'apercevoir Jalen Brunson, Josh Hart, Karl-Anthony Towns et leurs coéquipiers.

Selon le New York Daily News, plusieurs annonces ont été publiées sur des plateformes de petits boulots pour recruter des personnes chargées de faire la queue à leur place pendant des heures.

Certaines offres proposent une centaine de dollars pour patienter le long du parcours du défilé. Mais une annonce en particulier a retenu l'attention des supporters new-yorkais.

Un utilisateur a proposé jusqu'à 750 dollars à une personne prête à arriver à minuit et à conserver un emplacement jusqu'à 8 heures du matin, soit dix heures avant le début officiel des festivités prévu à 10 heures.

Une somme qui illustre parfaitement l'engouement suscité par le premier titre NBA de la franchise depuis 1973.

New York en ébullition

Les autorités s'attendent à accueillir plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Manhattan pour célébrer l'exploit des Knicks.

L'événement possède également une dimension historique. Malgré leurs titres remportés en 1970 et 1973, les Knicks n'avaient jamais organisé de véritable parade des champions. La franchise va donc découvrir cet exercice pour la première fois de son histoire.

Après le défilé, les joueurs seront également reçus à l'Hôtel de Ville où le maire Zohran Mamdani leur remettra symboliquement les clés de la ville.

L'annonce proposant 750 dollars pour réserver une place a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Certains internautes ont estimé que l'offre relevait de l'arnaque, d'autres se sont amusés à imaginer des files d'attente composées uniquement de personnes payées pour attendre.

Une chose est sûre : les supporters des Knicks veulent être aux premières loges pour célébrer une équipe qui a mis fin à plus d'un demi-siècle de frustration. Et manifestement, certains sont prêts à y mettre le prix.

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