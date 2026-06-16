Le message émouvant à Donte DiVincenzo, le champion oublié des Knicks

Après le titre des Knicks, Jay Wright a envoyé un message très touchant à Donte DiVincenzo, pourtant absent de l'effectif champion.

Le titre NBA remporté par les Knicks a naturellement mis en lumière Jalen Brunson, Josh Hart et Mikal Bridges, les trois anciens de Villanova qui ont joué un rôle majeur dans le sacre new-yorkais. Mais au milieu des célébrations, Jay Wright n'a pas oublié un autre membre de cette génération dorée. Donte DiVincenzo.

L'ancien entraîneur de Villanova a révélé avoir immédiatement envoyé un message à son ancien joueur après le titre remporté par New York face aux Spurs.

« J'ai immédiatement envoyé un message à Donte après le match. Je lui ai dit : "Tu as posé les fondations de ce qu'est cette équipe aujourd'hui." »

Une déclaration qui résume parfaitement la situation particulière de Donte DiVincenzo.

Pendant la saison 2023-24, DiVincenzo faisait partie du fameux groupe des "Nova Knicks" aux côtés de Brunson et Hart. Son énergie, son adresse extérieure et son intensité défensive avaient rapidement séduit les supporters du Madison Square Garden.

Mais en octobre 2024, les Knicks décident de l'inclure dans le package envoyé à Minnesota pour récupérer Karl-Anthony Towns. Une décision difficile. Et aujourd'hui impossible à dissocier du titre remporté par New York. Car Towns a joué un rôle essentiel tout au long de la campagne victorieuse des Knicks.

D'une certaine manière, DiVincenzo fait lui aussi partie de ce titre. Sans son départ, les Knicks n'auraient probablement jamais obtenu Towns. Sans Towns, leur parcours jusqu'au trophée Larry O'Brien aurait sans doute été beaucoup plus compliqué.

C'est précisément ce que Jay Wright a voulu rappeler dans son message. Même absent du vestiaire champion, DiVincenzo a participé à la construction de cette équipe.

Heureusement pour lui, DiVincenzo sait déjà ce que représente un titre NBA. L'arrière avait remporté le championnat en 2021 avec les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Une expérience qui lui permet probablement de vivre cette situation avec davantage de recul.

Mais pour beaucoup de supporters des Knicks, l'image reste particulière. Alors que Brunson, Hart et Bridges célébraient ensemble un titre historique, un autre ancien Wildcat regardait la scène à distance. Tout en sachant qu'une partie de son héritage était toujours présente au cœur de cette équipe championne.

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