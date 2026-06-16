Une séquence filmée pendant les célébrations du titre des Knicks montre Jalen Brunson tenir des propos qui font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

Les Knicks n'avaient pas remporté le moindre titre NBA depuis 1973. Alors forcément, lorsque le buzzer final a retenti samedi soir à San Antonio, les émotions ont explosé. Au milieu des célébrations, une séquence en particulier a rapidement commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

On y aperçoit Jalen Brunson en pleine fête avec ses coéquipiers. Au milieu du vacarme, le meneur des Knicks lance un toast et lâche un bien cinglant « F*** Wemby ! ». Phrase qui est ensuite reprise en coeur par l'ensemble des personnes en levant leur verre.

Si cette phrase fait autant parler, c'est aussi parce que les Finales NBA 2026 ont été marquées par de nombreux accrochages entre Brunson et Victor Wembanyama. Les deux leaders se sont affrontés pendant cinq matchs particulièrement physiques.

Jalen Brunson at the Knicks team party last night: “F*ck Wemby” 😭😭 pic.twitter.com/dmUau4h4zH — SM Highlights (@SMHighlights1) June 15, 2026

À plusieurs reprises, le Français a tenté d'imposer sa présence défensive au meneur new-yorkais. Brunson a régulièrement dû composer avec la taille, l'envergure et l'agressivité du pivot des Spurs.

La tension est également montée d'un cran lors de certaines séquences litigieuses, notamment après plusieurs contacts musclés qui ont alimenté les débats tout au long de la série. On repense évidemment à la faute flagrante non sifflée de Victor, quand il a repoussé Brunson au niveau de la tête, puis de l'autre faute flagrante non sifflée lors du Game 5 lorsque Wembanyama est entré dans le cylindre de Brunson sur un shoot à 3-pts, action sur laquelle le meneur des Knicks s'est tordu la cheville en retombant sur le pied du pivot des Spurs.

Vraie haine contre Wembanyama ou émotion du moment ?

Difficile toutefois d'interpréter cette séquence comme une attaque personnelle contre Wembanyama. Quelques minutes auparavant, Brunson venait de réaliser l'un des plus grands exploits de sa carrière.

Auteur de 45 points dans le Game 5, il avait conduit les Knicks vers leur premier titre NBA depuis plus d'un demi-siècle tout en remportant le trophée de MVP des Finals.

Dans ce contexte, cette phrase ressemble davantage à l'explosion émotionnelle d'un joueur qui vient de sortir victorieux d'un combat de plusieurs semaines qu'à une véritable déclaration de guerre.

Une chose est certaine : la NBA tient peut-être déjà l'une de ses prochaines grandes rivalités. D'un côté, Jalen Brunson, héros du retour des Knicks au sommet.

De l'autre, Victor Wembanyama, qui disputait ses premières Finales à seulement 22 ans et qui a souvent semblé capable de faire basculer la série à lui seul.

Les Knicks ont remporté la première manche. Mais au vu de ce qui s'est passé pendant ces Finals, il serait très surprenant que l'histoire s'arrête là.

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