Victor Wembanyama n’a pas de compétition internationale à préparer cet été. Pas d’EuroBasket, pas de Coupe du monde, pas d’obligation de rejoindre les Bleus après une saison interminable. Pour un compétiteur de son calibre, la coupure peut presque ressembler à une frustration. Pour les Spurs, c’est sans doute une bénédiction.

Après 86 matches, une première campagne jusqu’aux Finales NBA et une défaite qui l’a visiblement laissé vidé, Wembanyama entre dans un été très particulier. Il ne s’agit plus seulement de revenir plus fort physiquement. Il doit aussi digérer une vraie claque sportive, comprendre ce qui lui a manqué au plus haut niveau et choisir la bonne manière de préparer la suite. Un été de plus dans sa carrière, certes. Mais peut-être le premier où chaque détail comptera vraiment.

Avant de travailler, souffler

La première chose à faire paraît presque trop simple : récupérer. Wembanyama a déjà montré qu’il adorait travailler, chercher des chemins différents, explorer des méthodes loin des standards NBA. On l’a vu passer par un temple Shaolin en Chine, s’intéresser à la dimension mentale, à l’équilibre, à la discipline, à des routines qui sortent du cadre classique. On l’a aussi vu échanger avec des légendes comme Kevin Garnett et Hakeem Olajuwon, deux joueurs capables de lui transmettre autre chose que des mouvements : une manière d’habiter le terrain, de lire les rapports de force, de comprendre la violence d’une longue carrière.

Tout cela a du sens. Mais l’été 2026 ne doit pas devenir une fuite en avant. Après une saison pareille, la priorité n’est pas forcément d’ajouter encore plus de couches à son entraînement. C’est aussi de laisser le corps redescendre, de couper mentalement, de retrouver de la fraîcheur. Les Finales NBA ont exposé ce que Victor Wembanyama a déjà d’immense. Elles ont aussi montré que porter une franchise à ce niveau use un joueur, même quand il donne l’impression de venir d’une autre planète.

Le poste bas, mais sans caricature

Techniquement, le premier axe saute aux yeux : le jeu près du cercle. Wembanyama n’a pas besoin de devenir un pivot à l’ancienne, dos au panier pendant quinze possessions par match. Ce serait même dommage de réduire son talent à ça. Mais c'est quand même là que l’apport d’un Olajuwon peut avoir du sens. Pas pour copier le “Dream Shake”, mais pour travailler les angles, les appuis, les feintes courtes, la patience. Wembanyama a déjà le toucher et la longueur. Ce qu’il doit encore affiner, c’est la capacité à punir vite, sans se laisser repousser à trois mètres du cercle, sans transformer un mismatch en tir compliqué.

Le corps : plus fort, pas forcément beaucoup plus lourd

L’autre sujet sera forcément physique. Wembanyama doit gagner en puissance, mais les Spurs ne peuvent pas chercher à le transformer en intérieur massif. Son avantage vient aussi de sa mobilité, de sa fluidité, de sa capacité à défendre loin du cercle puis à revenir contrer une action impossible. Le bon objectif n’est donc pas de prendre du poids pour prendre du poids, même si Shaquille O'Neal l'a incité à aller dans cette direction. L'important est d'être plus stable dans les contacts, plus solide sur ses réceptions et plus résistant dans les duels répétés.

Dans cette logique, des entraînements inspirés du rugby - il a déjà évoqué son intérêt pour la discipline - peuvent être pertinents, à condition de rester contrôlés. Pas pour encaisser des plaquages ou jouer les héros, évidemment. Mais pour travailler les appuis, le gainage, la résistance aux impacts, la coordination dans le contact. Pour un joueur qui subit des prises à deux, des coups de hanche, des bras qui s’accrochent et des défenses qui testent constamment son équilibre, ce type de travail peut avoir un vrai intérêt.

La création sous pression

Les Finales ont aussi rappelé un autre point : quand le niveau monte, les fenêtres se ferment. Wembanyama peut créer au-dessus de presque tout le monde, mais il doit encore progresser dans la gestion des prises à deux, des aides très tôt envoyées sur lui et des fins de possession où l’adversaire accepte de vivre avec n’importe quel tir sauf le sien.

C’est peut-être le chantier le plus important pour passer du statut de superstar dominante à celui de joueur totalement injouable en playoffs. Lire plus vite, Punir la première aide, faire vivre le ballon sans perdre son agressivité. Accepter parfois de déclencher l’action plus tôt pour ne pas recevoir dans une position trop difficile. Ce sont des détails, mais à ce niveau-là, les détails décident d’un match, parfois d’une série.

Le mental : ne pas tout porter seul

Il y a enfin une dimension plus intime. Wembanyama a perdu. Vraiment perdu. Il a touché les Finales, vu le titre de près, puis il a dû encaisser l’échec. Pour un joueur construit autour de l’ambition ultime, cette douleur peut devenir un moteur. Elle peut aussi devenir un poids si elle n’est pas digérée correctement.

C’est là que le mentoring de joueurs comme Garnett peut être précieux. Garnett sait ce que signifie tout porter, vivre chaque possession comme une guerre, transformer l’intensité en identité. Mais il sait aussi combien cette approche peut consommer. Wembanyama doit garder son feu sans se brûler. Il doit revenir avec plus de dureté, pas avec plus de tension.

Un été sans médaille, mais pas sans enjeu

L’absence de compétition internationale lui donne une vraie opportunité. Pas celle de disparaître pendant trois mois, mais celle de choisir précisément ce dont il a besoin. Un peu de coupure. Un peu de travail technique ciblé. Une préparation physique intelligente. Des conversations avec les bonnes personnes. Peut-être un retour vers des méthodes atypiques, Shaolin ou autre, si elles l’aident vraiment à se recentrer.

Le piège serait de vouloir répondre à la défaite par une surenchère. Plus d’entraînement, plus de charge, plus de symboles, plus de tout. La meilleure réponse est peut-être ailleurs : dans la précision. Wembanyama n’a pas besoin de réinventer son basket. Il doit simplement revenir avec quelques armes en plus, un corps un peu plus prêt pour la guerre des playoffs et un esprit capable de transformer la frustration en lucidité.

Les Spurs ont perdu les Finales, mais ils ont peut-être gagné une certitude : leur fenêtre est ouverte. Pour qu’elle ne se referme pas sur de la fatigue ou de la précipitation, l’été de Wembanyama devra être aussi intelligent qu’ambitieux. C’est moins spectaculaire qu’un stage chez des moines, moins viral qu’une session avec une légende, mais c’est peut-être exactement ce dont il a besoin.