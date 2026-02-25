Simulation NBA, rejoignez nous !

Bonjour à tou.te.s,

Voilà 22 ans, je cherchais un jeu du style football manager sur un moteur de recherche. Passionné de basket depuis les JO 92 je ne cherchais pas une simulation de football mais bien NBA.

Après quelques recherches je suis tombé sur un forum qui parlait d'une simulation NBA.

L'idée était assez simple: 30 personnes réelles deviennent des GMS virtuels d'équipes NBA. Les rosters étaient ceux de l'époque et un règlement avec plein de subtilités concernant la draft, la free agency et les échanges permettait d'en savoir plus. Il est même possible d'envoyer des rotations pour influer sur les résultats de l'équipe.

A qui les envoit-on allez-vous le dire ? A l'un des participants qui en plus d'être gm a la charge d'être le Commish de la ligue.

C'est lui qui a le logiciel dans son ordinateur et qui rentre toutes les demandes des GMS.

Chaque semaine une vague de 15 jours nba est stimulée et mise en ligne avec les stats des joueurs. Les joueurs ont été créés à partir de leur stats réelles et sont évalués un peu à la manière d'un nba 2k. De prime abord c'est un peu bizarre tous ces chiffres pour connaître la valeur des joueurs mais honnêtement on s'y fait vite.

Bien sûr, il faut respecter le règlement, comme dans la vraie vie, mais on se prend vite au jeu. Enfin moi, j'ai carrément accroché. En 2004, j'ai récupéré une place parce qu'un participant est parti et depuis.... Difficile de me séparer de ce jeu.

J'ai fait une pause à un moment mais j'y suis vite revenu. D'abord GM puis Commish, en 20 ans j'ai participé à un sacré nombre de saisons régulières, parfois des playoffs et quelques titres. Au fil des années j'ai créé 4 ligues différentes et ai affiné ma connaissance du logiciel au point de recréer de toutes pièces les drafts chaque saison et aussi de créer des effectifs plus récents (ceux du logiciel s'arrêtant aux années 2006 je crois).

Le logiciel est à la fois très bien fait mais il y a une part d' aléatoire. Frustrant au début j'ai appris à l'apprécier ce hasard parfois illogique. Mais IRL tout n'est pas parfaitement logique (Nico Harrison a les oreilles qui sifflent, Carlos Boozer et sa félonie du jazz aussi...).

Je n'ai pas suivi volontairement les avancées des règles de la NBA car le log ne peut pas le permettre. De plus, avec le temps, j'ai remarqué que les participants veulent aller à l'essentiel, donc le règlement est assez light par rapport à la réalité.

Mais il y a un salary cap, un hard cap, des règles de deal, des birds rights, des propositions de salaires à la free agency...

J'éprouve toujours beaucoup de plaisir à parcourir les box score à chaque vague. J'aime gagner mais au final il n'y a qu'un champion par saison... Alors que dealer ça peut toucher tout le monde et même plusieurs fois par saison.

J'ai discuté via ce forum avec des personnes qui venaient de suisse, des Etats Unis, de Malaisie, et de beaucoup d'endroits en France. Cela m'a aussi permis de rencontrer réellement des personnes que j'avais connues initialement par internet. Beaucoup d'entre eux font partie de mes amis et je suis reconnaissant d'avoir intégré cette communauté (ui ui même toi benny :p).

Aujourd'hui je joue encore (Commish et gm), à ma connaissance il ne reste que deux simulations en France avec le logiciel Jumpshot et si jamais vous êtes intéressé.e.s, n'hésitez pas à me solliciter car nous sommes toujours en recherche de recrues motivées.

Voilà mon partage d'expérience, nous recherchons avec mon collègue Commish des participants et j'espère vous avoir donné un peu envie de venir vous amuser avec nous.

Bonne continuation à tou.te.s