Cleveland démarre bien avec un bon Mitchell

Cleveland a lancé sa série avec sérieux. Vainqueurs (126-113) de Toronto dans ce Game 1, les Cavaliers ont eu besoin d’une mi-temps pour vraiment poser leur emprise, avant d’accélérer franchement au retour des vestiaires. Le match n’a pas été totalement à sens unique d’entrée, les Raptors ont eu des séquences intéressantes, mais dès que les Cavs ont monté le ton, on a senti qu’il y avait un écart de maîtrise, de profondeur et d’adresse.

Le vrai tournant est arrivé dans le troisième quart-temps. Cleveland y a mis beaucoup plus de rythme, a mieux circulé le ballon et a surtout puni chaque approximation défensive des Canadiens. Toronto a alors commencé à courir après le score, avec trop peu de stops pour espérer revenir durablement. Les Cavaliers, eux, ont déroulé leur basket, entre jeu intérieur, spacing propre et séquences très bien gérées par leurs leaders.

Donovan Mitchell a évidemment été le visage de cette victoire. Auteur de 32 points, il a fait du Mitchell en playoffs : du scoring, du punch, et cette capacité à calmer ou relancer son équipe selon le moment. Autour de lui, Cleveland a eu besoin de plusieurs relais, et ils ont répondu présents. James Harden a signé un match très complet avec 22 points et 10 passes, en dictant souvent le tempo. Max Strus a été précieux avec 24 points et une énorme réussite au tir, alors qu’Evan Mobley a ajouté 17 points et 7 rebonds pour peser dans la raquette.

En face, Toronto n’a pas été ridicule individuellement. RJ Barrett termine à 24 points, Scottie Barnes compile 21 points et 7 passes, tandis que Brandon Ingram et Jamal Shead ajoutent 17 points chacun. Mais collectivement, les Raptors ont trop subi. Trop permissifs dans la peinture, trop souvent en retard sur les extérieurs, et incapables de freiner la montée en puissance des Cavs après la pause. Pour le Game 2, il faudra défendre beaucoup mieux, sinon la série pourrait vite leur échapper.