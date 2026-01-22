Quoi que l'on pense de la saison des Los Angeles Lakers et du rôle de LeBron James, une chose est certaine : ce qu'il est capable de faire athlétiquement et physiquement à 41 ans est absolument incroyable. Du jamais vu, même, pour un joueur aussi âgé en NBA et à peu près sur n'importe quel terrain de basket professionnel sur la planète... Une statistique vient illustrer la fantastique condition du "King", indépendamment de ce que son équipe, 5e de la Conférence Ouest à l'heure de ces lignes, produit collectivement.

Avec 33 dunks à son actif depuis le début de la saison, la plupart sur des phases de contre-attaque, LeBron James en compte nettement plus que chacun des vainqueurs des cinq derniers trophées de MVP, soit trois joueurs différents. Depuis le début de la saison, Shai Gilgeous-Alexander (13 dunks), Nikola Jokic (14) et Joel Embiid (6) ont moins dunké que le "Chosen One". Si on cumule leurs trois totaux, ils sont à peine à égalité avec lui. LeBron arrive toujours à monter au cercle et à claquer des tomars alors qu'il a démarré sa saison avec une sciatique, ce qui n'est pas exactement l'idéal quand on veut dunker et que l'on est quadra...

Les dunks ne font pas gagner des matches, mais ils sont la preuve que le vieillissement physique de LeBron James est très relatif. Et aussi, sans doute, que son rôle a changé et qu'il se retrouve plus souvent en bout de chaîne à profiter des décalages créés par Luka Doncic.