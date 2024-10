Les Nuggets sécurisent Aaron Gordon pour quatre ans de plus

Aaron Gordon est le troisième joueur majeur des Denver Nuggets derrière Nikola Jokic et Jamal Murray. Il va rester dans le Colorado.

La trajectoire des Denver Nuggets a fait une courbe vers le haut depuis l'arrivée d'Aaron Gordon en provenance d'Orlando en mars 2021. Le natif de San José est le parfait complètement de Nikola Jokic et Jamal Murray. Ces trois là forment le noyau dur autour duquel la franchise du Colorado s'appuie pour rester candidate au titre saison après saison, avec justement une première bague décrochée en 2023. Il était donc primordial pour les dirigeants de s'assurer que ce trio resterait sous contrat le plus longtemps possible. Après la prolongation de Murray au cours de l'intersaison, c'est désormais Gordon qui a eu le droit à une revalorisation salariale. ESPN annonce une extension de quatre ans avec 133 millions à la clé.

Le deal inclut les 23 millions qui étaient en option pour l'exercice 2025-2026 puis trois années supplémentaires par la suite. Aaron Gordon bénéficie d'un trade kicker (prime en cas de transfert) et d'une nouvelle option pour 2028-2029. De quoi garder en partie le contrôle sur la suite de sa carrière.

Les Nuggets ont laissé filer Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope depuis leur sacre. Mais ils ont conservé la base de leur succès et espèrent construire autour, notamment avec les jeunes Christian Braun, Peyton Watson et Julian Strawther. Aaron Gordon est lui un homme à tout faire dans cet effectif, capable de jouer sans le ballon, de défendre, de prendre des rebonds mais aussi parfois d'assumer une partie de la charge au scoring quand la situation l'exige.