Aaron Gordon, une mentalité qui fait la différence aux Nuggets

Depuis le début des Playoffs, Aaron Gordon occupe un rôle majeur aux Denver Nuggets. Sur le plan défensif, l'intérieur a régulièrement la mission de défendre sur le meilleur joueur adverse. Karl-Anthony Towns, Kevin Durant ou encore LeBron James.

Et jusqu'à maintenant, l'ex-joueur du Orlando Magic se montre à la hauteur de cette responsabilité. Sur ces Finales NBA face au Miami Heat (1-0), le danger numéro 1 se nomme bien évidemment Jimmy Butler.

Pour le bien des Nuggets, Gordon se montre prêt à tous les efforts pour l'emporter.

"Je ne suis pas là pour qu'on me donne du mérite. Je suis là pour les victoires. Jouer avec des gars comme ceux qui font partie de cette équipe est une bénédiction. C'est une belle opportunité de jouer avec des gars qui ont tant de talent, tant d'habileté et tant de passion pour le basket.

C'est ce que j'ai toujours aimé : jouer un bon basket, et c'est ce que nous faisons ici. Je me fiche de savoir si je marque 50 points ou 0, tant que j'aide à influencer le jeu et que nous gagnons", a résumé Aaron Gordon en conférence de presse.

Une mentalité qui explique totalement la réussite d'Aaron Gordon à Denver. Et sur le Game 1 face à Miami, il a encore eu un impact décisif avec notamment 16 points et 6 rebonds.

Aaron Gordon se prépare au défi Jimmy Butler