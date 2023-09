Accusé d’avoir boudé le All-Star Game et fait une virée à Miami, James Harden crie à la calomnie

James Harden n'est pas content. Pour lui, on essaye de lui nuire en dévoilant de fausses informations sur la manière dont s'est matérialisé son mécontentement envers les Sixers. "Des mensonges !", a posté l'arrière de Philadelphie mercredi, après la parution d'un article de Ramona Shelburne sur ESPN. La journaliste y affirme que Harden a senti un manque de reconnaissance pour son sacrifice financier la saison dernière, à la fois de la part de la franchise, mais aussi en dehors.

Ainsi, le MVP 2018 aurait été choqué de ne pas être All-Star une onzième fois consécutive, surtout que ses anciens camarades Kevin Durant et Kyrie Irving ont tous les deux été votés parmi les titulaires. Prévenu par la ligue qu'il serait à coup sûr appelé pour remplacer un joueur blessé, James Harden aurait "boudé" et volontairement été silencieux lorsque Adam Silver l'a sollicité pour participer à l'événement en tant que joker. Une fois décidé à accepter la proposition, il était trop tard et Silver avait déjà prévenu Pascal Siakam qu'il serait l'heureux élu.

Autre point de discorde, cette fois directement entre Harden et les Sixers : le fait qu'il aurait voyagé de son côté vers Miami avant un match contre le Heat pour pouvoir tranquillement effectuer une virée nocturne dans ses établissements favoris. Certains joueurs et le désormais ex-coach Doc Rivers lui auraient reproché et l'atmosphère entre Harden et le groupe serait devenue "malaisante".

Ces informations n'ont pas l'air du tout de convenir à Harden, qui accuse donc Ramona Shelburne et ses informateurs de chercher à le calomnier.

"Vous allez tous devoir vous calmer parce que sinon je vais commencer à sortir des trucs moi aussi", a-t-il posté sur ses réseaux.

Au point où on est, pas de souci pour sortir le popcorn si James Harden a des choses à raconter.

James Harden, l'ambition de redevenir l'option numéro 1 ?