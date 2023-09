Le milliardaire français François-Henri Pinault va prendre le contrôle l’agence la plus importante en NBA. Le PDG du groupe de luxe Kering vient d’acquérir la majorité des parts de la Creative Artists Agency (CAA) pour la somme de 7 milliards de dollars. La transaction sera officialisée plus tard cette année.

Avec plus de 830 millions de dollars de contrats sous sa supervision, la CAA est l’agence la plus importante de la ligue. Elle représente de nombreuses stars, à l’image de Devin Booker, Paul George ou encore Chris Paul. Malgré ce rachat, la direction de l’agence ne changera pas. Les co-présidents actuels, Bryan Lourd, Kevin Huvane et Richard Lovett, restent en place.

Au total, la CAA supervise près de 18 milliards de dollars de contrats sportifs. En dehors du basket, elle représente notamment Josh Allen, Joe Burrow et Justin Jefferson (NFL), ainsi que Shohei Otani (MLB). Elle gère également les carrières de nombreuses célébrités, telles que Beyoncé, Leonardo di Caprio, Steven Spielberg.

Cette acquisition a été réalisée par Artémis, la holding de la famille Pinault, qui contrôle également plusieurs marques de luxe, dont Gucci et Saint Laurent. « La CAA possède toutes les caractéristiques pertinentes pour faire partie de la famille Artémis. Elle apporte une diversité accrue, tant en termes de présence géographique que d’activités commerciales, à nos autres actifs », a déclaré le fils de François Pinault.

