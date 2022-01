adidas met sa Dame 8 en mode GOAT

Même si sa saison n'est pas vraiment faramineuse, entre pépins physiques et crise d'adresse, il y a bien une chose qui ne quittera jamais Damian Lillard : la confiance en soi. Sa présence dans la liste des 75 plus grands joueurs de l'histoire a fait jaser ? Pas grave, adidas continue de louer l'état d'esprit (toujours irréprochable) de son poulain et l'affirme : lorsque Dame joue, il se met en mode G.O.A.T, no matter what !

Le 8ème modèle signature de la lignée est totalement recouvert de noir, avec du doré sur l'étiquette de la languette, les trois bandes latérales et le message "Goat Spirit" sur le talon. La mention DAME apparait en transparence sous le mesh de l'intérieur du pied.

Petite finition sympa : les paillettes dorées sur toute la semelle, donnant un vrai côté premium à ce très sobre ensemble.

Cette Dame 8 n'a pas encore de date de sortie officielle, mais cela devrait intervenir dans les semaines à venir.

Les images de la adidas Dame 8 GOAT Spirit