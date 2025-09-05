Affaire Kawhi Leonard : le proprio des Clippers nie toute implication

Steve Ballmer, propriétaire des Los Angeles Clippers, assure n’avoir joué aucun rôle dans l’accord présumé de 28 M $ entre Kawhi Leonard et la société Aspiration. Interviewé par Ramona Shelburne sur ESPN, il affirme avoir été trompé par l’entreprise.

Dans un entretien accordé à Ramona Shelburne sur ESPN, Steve Ballmer a nié toute implication dans l’accord présumé de 28 millions de dollars conclu entre Kawhi Leonard et la société Aspiration, actuellement dans le viseur de la NBA.

« On avait déjà finalisé avec Kawhi bien avant, on avait déjà finalisé avec Aspiration. Les contrats étaient signés et verrouillés », a-t-il expliqué, décrivant une mise en relation effectuée plusieurs mois après la signature des contrats. Selon lui, cette introduction entrait dans le cadre légal des relations entre sponsors et joueurs, et n’avait rien à voir avec l’accord final entre l'ancien Raptor et Aspiration.

« Et seulement ensuite, ils ont demandé à être présentés à Kawhi, et d'après le règlement, nous pouvons présenter nos sponsors à nos athlètes. Mais nous n'avons pas le droit d'être impliqués. »

Kawhi Leonard a signé son extension (173 millions sur quatre ans) avec les Los Angeles Clippers en août 2021. En septembre 2021, les Clippers ont annoncé un deal de 300M avec Aspiration, incluant le sponsoring de la nouvelle salle et un patch sur le maillot. Et ce ne serait qu'en novembre 2021 que Ballmer affirme avoir fait les présentations entre la société et le joueur.

Ballmer a précisé qu’il détenait une participation très minoritaire dans Aspiration, évaluée à environ 2 à 3 % du capital, mais sans aucune influence directe.

« Ils m’ont trompé. Ils m’ont trompé. J’ai investi dans ces gens en pensant que tout était honnête », a-t-il ajouté, se disant « embarrassé et un peu ridicule » d’avoir été associé à ce scandale. L’homme le plus riche de la NBA a insisté sur le fait qu’il n’avait ni siège au conseil d’administration, ni rôle dans les discussions contractuelles.

Cette polémique intervient après la condamnation pour deux chefs d'accusation de fraude du co-fondateur d'Aspiration, portant sur un montant d'environ 250 millions de dollars. Elle a éclaté après une enquête menée par le journaliste Pablo Torre, révélant que Leonard aurait touché 28 millions de dollars via un « no-show job » (emploi fictif) avec Aspiration. Un contrat sans contrepartie réelle, soupçonné de contourner indirectement le plafond salarial de la ligue. Les versements auraient transité par KL2 Aspire LLC, une entité liée au joueur.

La NBA a ouvert une enquête formelle afin de déterminer si les Clippers ont enfreint les règles encadrant le salary cap. Si une infraction est avérée, la franchise californienne pourrait encourir de lourdes sanctions, allant d’amendes massives à la perte de choix de draft. Mais Steve Ballmer nie donc toute implication :

« J'ai fini par apprendre qu'ils avaient conclu un deal. Je n'ai aucune idée d'en quoi consistait ce deal. »

Ballmer se présente comme une victime de l’entreprise et assure vouloir coopérer pleinement avec la ligue. L’affaire place toutefois les Clippers dans une situation inconfortable, alors même que la franchise nourrit de hautes ambitions sportives. L’enquête à venir sera décisive pour déterminer si les soupçons relèvent d’un scandale isolé ou d’une infraction majeure au règlement.

Quoi qu'il en soit, la défense convenue et attendue de Ballmer ainsi que son body language n'ôtent évidemment pas tous nos doutes. Mais laissons la NBA trancher...