L’enquête autour de Kawhi Leonard et des Los Angeles Clippers a pris un nouveau tournant. Dans le CQFR du jour, Antoine et Shaï reviennent sur les révélations additionnelles de Pablo Torre : des éléments qui resserrent un peu plus les liens supposés entre la franchise et la société Aspiration, au cœur d’un montage présumé destiné à contourner le salary cap de la NBA. La question n’est plus seulement “que s’est-il passé ?”, mais “quelles sanctions pourraient tomber ?”.

L’étau se resserre

Selon les informations rapportées par Pablo Torre, un “retard de paiement” d’environ 1,75 M$ dû à Kawhi Leonard par Aspiration aurait été réglé neuf jours après qu’un dirigeant des Clippers a investi 2 M$ dans la société. Pour nos chroniqueurs, ce faisceau d’indices rend plus difficile la défense d’une franchise entièrement étrangère au dispositif. Autre point discuté : la fille du chairman d’Aspiration travaillait pour la société, ce qui, là encore, ajoute un degré de proximité. Nos animateurs soulignent enfin l’existence d’une structure nommée “KL2”, un élément de langage qui a facilité, selon eux, le rattachement administratif des flux à Kawhi Leonard.

Un pattern troublant autour de la disponibilité

Antoine et Shaï évoquent une corrélation temporelle entre certains retards de paiement et la disponibilité de Kawhi Leonard pour jouer, corrélation qu’il faudra évidemment distinguer d’une causalité. Ils rappellent aussi qu’une demande de montage “similaire” aurait été formulée à l’époque du passage de Leonard aux Raptors. Rien n’est juridiquement établi à ce stade, mais ces éléments nourrissent le dossier public et médiatique.

Pour l’instant, la NBA enquête. Adam Silver a récemment estimé que la charge de la preuve demeurait élevée et que le dossier devait encore être consolidé avant d’imputer formellement une faute aux Clippers. Dans le débat, nos chroniqueurs soulignent que l’on n’est pas dans un tribunal étatique mais dans le cadre d’un CBA et d’un règlement interne, où la ligue dispose de marges d’appréciation. Ils pointent aussi que, si après tant d’éléments avancés par l’enquête journalistique aucune décision ne tombait, cela créerait un précédent embarrassant.

Kawhi Leonard : nouvelles révélations troublantes dans l'affaire Clippers-Aspiration

Quelles sanctions possibles pour les Clippers et Kawhi Leonard ?

Si on compare la situation actuelle avec l’affaire Joe Smith - Timberwolves de l'époque, les risques de sanctions pourraient être une lourde amende et de retraits de tours de draft sur plusieurs années. Pour les Clippers, une telle sanction handicaperait la reconstruction sportive, même si la franchise a souvent su attirer des stars. D’autres pistes sont évoquées : suspensions de dirigeants (jusqu’au propriétaire Steve Ballmer) et, plus épineux, la situation contractuelle de Kawhi Leonard. Une annulation du contrat, tout en laissant son montant compter dans le cap, est théoriquement citée parmi les options les plus sévères. Côté joueurs, le NBPA défendrait probablement Kawhi Leonard avec vigueur pour éviter un précédent défavorable au collectif.

On peut légitimement s’interroger sur la fiabilité de certaines rumeurs, notamment celles de l'insider Jake Fischer. En revanche, le travail de Pablo Torre semble réellement “robuste”. Notons également que l’affaire agite la communauté NBA au point d’occuper massivement les discussions des fans.

Au rythme des révélations, “ne rien faire” deviendrait difficile pour la NBA. Si des tours de draft et des suspensions tombaient, les Clippers seraient durablement impactés. Reste à savoir si l’instruction interne confirmera les connexions pointées publiquement — et jusqu’où la ligue ira dans l’échelle des sanctions.

Pour tous les détails, les exemples cités et le débat complet, écoutez/regardez l’épisode intégral du CQFR.