Affaire Kawhi Leonard : un investisseur des Clippers a injecté 2 M$ dans Aspiration avant un paiement clé de 1,75 M$ au joueur.

L’affaire Aspiration, déjà l'objet d’une enquête pour fraude et contournement possible du plafond salarial, s’enrichit d’un nouveau détail troublant : un actionnaire des Los Angeles Clippers aurait investi 1,99 million de dollars dans Aspiration neuf jours avant qu’Aspiration ne verse 1,75 million de dollars à Kawhi Leonard, selon des documents dévoilés par Pablo Torre dans un nouvel épisode de Pablo Torre Finds Out.

Cet investissement est attribué à Dennis J. Wong, co-propriétaire (avec une participation minoritaire) des Clippers. Le paiement à Leonard était en retard selon le calendrier contractuel établi avec Aspiration, alors que la société traversait déjà des difficultés financières, avant sa faillite.

Ces révélations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête plus large ordonnée par la NBA suite aux premières révélations du même Pablo Torre. Le problème mis en lumière est celui d’un possible conflit d’intérêt ou d’une manœuvre apparentée au fameux “no-show job”, qui aurait supposément permis aux Clippers de contourner les règles du salary cap et du CBA pour verser de l’argent (on parle de 28 millions) à Kawhi Leonard. Ce dernier n’avait apparemment pas à réaliser de services de promotion ou d’apparitions liées à ce versement.

Du côté des Clippers, la version officielle nie toute intention de contourner le salary cap. Steve Ballmer, propriétaire de la franchise, affirme que l’investissement s’est fait à titre personnel, qu’il n’y avait aucun contrôle du club sur les accords entre Leonard et Aspiration, et que le paiement à Leonard était simplement une action contractuelle légitime.

Ces nouvelles informations pourraient aggraver la perception de l’affaire : si la NBA conclut qu’il y a eu lien direct entre l’investissement (préalable au paiement) et le versement à Leonard, cela pourrait constituer une preuve plus concrète de violation des règles de contournement salariale. Les conséquences envisagées pourraient aller de sanctions financières, jusqu’à des pertes de choix de draft, comme dans d’autres cas similaires.

En tout cas, le timing interpelle. L’investisseur des Clippers semble avoir agi au moment critique. Kawhi Leonard s’impatientait de ce fameux paiement de 1,75 millions de dollars qui tardait à venir. Et comme par enchantement, un actionnaire minoritaire des Clippers investit 2 millions dans Aspiration, et cette dernière règle quelques jours plus tard son dû à Kawhi…

Espérons que la NBA ne se contente pas de déclarations : cette affaire exige du concret, pas des effets d’annonce.