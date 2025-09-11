Ne comptez pas sur Adam Silver pour se positionner dans l’affaire Kawhi Leonard-Aspiration visant les Clippers sans preuve solide.

Le scandale autour d’un contrat présumé de 28 millions de dollars entre Kawhi Leonard et la société Aspiration met la NBA sous pression. En cause : un possible contournement du plafond salarial par les Los Angeles Clippers. Face aux rumeurs, le commissaire Adam Silver a pris la parole pour réaffirmer sa ligne : pas de sanction sans preuve.

« Je réserve mon jugement parce que je ne connais pas les faits ici. Je ne sais pas ce que Kawhi a été payé. Je ne sais pas ce qu’il a fait ou pas fait. Nous laisserons tout ça à l’investigation », a-t-il déclaré lors du Board of Governors.

Silver a confirmé que la NBA s’appuie sur une enquête indépendante confiée au cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

« Le fardeau de la preuve revient à la ligue si nous devons sanctionner un club, un propriétaire, un joueur ou tout membre concerné », a-t-il expliqué, sans grande surprise.

Le commissaire a aussi rappelé l’étendue de ses prérogatives, si sanction il y a : « Mes pouvoirs sont très larges », a-t-il souligné, évoquant des sanctions possibles allant des amendes massives à la perte de choix de draft, voire plus. Mais pour l’heure, aucune conclusion n’a été tirée et Adam Silver reste prudent.

Ce n’est pas la première fois que Silver doit gérer un dossier explosif. En 2014, le commish’ n’avait eu d’autre choix que de frapper fort en bannissant à vie Donald Sterling, alors propriétaire des Clippers, pour ses propos racistes. Plus récemment, la ligue a aussi mené des enquêtes sur le tampering ou des contrats non conformes. Chaque fois, Silver a insisté sur un principe : enquêter avant d’agir.

« Il serait mal avisé de réagir sur la seule base de ce que perçoit le public ou les médias », a-t-il ajouté, rappelant que la NBA doit avant tout appliquer une justice équitable.

En attendant la fin de l’enquête, Silver reste prudent. L’affaire Kawhi-Clippers pourrait déboucher sur des sanctions exemplaires si des preuves émergent, mais le commissaire entend d’abord garantir la rigueur du processus. Dans cette tempête, il se veut la voix de la patience et de l’équité.

Espérons qu’il ne soit pas juste en train de noyer le poisson pour préserver l’image de sa ligue…

Les demandes folles de Kawhi Leonard aux Raptors en 2019 refont surface