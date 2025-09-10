Avant de quitter les Toronto Raptors, Kawhi Leonard et son entourage avaient formulé des exigences extravagantes et pas très légales. Des demandes qui trouvent un écho troublant dans le scandale actuel des Clippers.

Champion NBA en 2019 avec les Toronto Raptors, Kawhi Leonard avait marqué l’histoire sportive de la franchise. Mais en coulisse, ce serait moins reluisant. Les négociations pour une re-signature en 2019 ont été accompagnées de demandes sidérantes, révélées par le Toronto Star.

Son oncle, Dennis Robertson, avait notamment demandé une participation dans les Toronto Maple Leafs (franchise de NHL). Une exigence inhabituelle que le propriétaire, qui détient les deux clubs, a refusée.

Le scandale Kawhi Leonard va-t-il plomber les Clippers… Et la NBA ?

« Il a demandé à avoir une participation dans les Toronto Maple Leafs, car de cette manière il ne demandait pas une part des Raptors », rapporte Bruce Arthur du Toronto Star. Ce qui aurait en effet été le meilleur moyen de se faire griller…

Mais ce n’est pas tout. D’après Sports Illustrated, le clan Leonard aurait également exigé :

un trade pour Paul George, afin de former un duo immédiat autour de Kawhi,

des parts dans d’autres sociétés liées au groupe Maple Leaf Sports & Entertainment,

et jusqu’à 10 millions de dollars supplémentaires de revenus sponsors

Pour ce dernier point, c’était bien évidemment sans contrepartie en termes d’apparitions ou d’engagements, à l’image de l’« emploi fictif » (no-show job) aujourd’hui reproché à Kawhi dans l’affaire Aspiration.

Ces demandes avaient été jugées irréalistes, voire contraires aux règles de la NBA. Les Raptors avaient alors pris soin de les refuser, préférant conserver une ligne claire. Six ans plus tard, elles prennent une résonance particulière : l’enquête actuelle sur l’accord Aspiration avec les Los Angeles Clippers révèle des similitudes troublantes, nourrissant l’image d’un comportement répété de la part du camp du joueur.

Ces révélations jettent encore plus de troubles sur la personnalité de Kawhi Leonard et de son entourage. Et tendent à confirmer que ces pratiques ne sont pas généralisées chez les proprios, puisqu’elles viennent du joueur.