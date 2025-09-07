Pour mener une enquête complète, la NBA a engagé un cabinet d'avocats new-yorkais pour faire toute la lumière sur l'affaire Kawhi Leonard.

Sans surprise, la NBA compte bien utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire la lumière sur l'affaire Kawhi Leonard. L'ailier des Los Angeles Clippers fait l'objet d'une enquête de la Ligue en raison d'un contrat externe à 28 millions de dollars avec la société Aspiration.

Ce deal, une start-up liée à l’écosystème du propriétaire des Clippers Steve Ballmer, pourrait représenter un moyen détourné pour la franchise californienne de contourner le "salary cap" afin d'accorder une rémunération supplémentaire au joueur.

Si cette manœuvre est prouvée, la NBA risque de se montrer particulièrement sévère. Mais encore faut-il le démontrer... Pour mener une enquête complète, la Ligue a employé un cabinet d'avocats new-yorkais, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, pour étudier le contrat signé par Leonard avec Aspiration, selon les informations du média The Athletic.

Il s'agit d'une investigation externe, en plus de l'analyse déjà en cours par les employés de la NBA. Face à cette procédure, les Clippers continuent d'afficher une grande sérénité. Ballmer a déjà pris la parole en démentant la moindre implication.

Pour rappel, dans l'hypothèse d'une infraction avérée dans l'affaire Kawhi Leonard, Los Angeles s'expose à de grosses sanctions. Comme de fortes amendes mais aussi la perte de plusieurs choix de Draft.

