Les premières affiches de playoffs et les chocs du play-in connus

La dernière nuit de la saison régulière a rendu son verdict avec le classement définitif et les affiches de play-in ainsi que 4 du premier tour des playoffs.

Les premières affiches des playoffs NBA

Conférence Est

New York Knicks (3) vs Atlanta Hawks (6)

Bien qu'étant en course pour la cinquième place, les Hawks ont privilégié la santé en reposant tous leurs cadres lors du dernier match de la saison. Zaccharie Risacher en a profité pour retrouver le cinq majeur (11 pts, 9 rbds) mais Atlanta a perdu contre Miami et défieront donc New York plutôt que Cleveland au premier tour.

Cleveland Cavaliers (4) vs Toronto Raptors (5)

Conférence Ouest

Denver Nuggets (3) vs Minnesota Timberwolves (6)

Une revanche des playoffs 2024 ! Les Nuggets auront à coeur de se venger du second tour perdu en sept manches il y a deux ans. La franchise du Colorado a décroché sa troisième place en s'imposant avec Nikola Jokic entouré de remplaçants contre des Spurs sans Victor Wembanyama mais presque au complet la nuit dernière. Spurs et Nuggets pourraient se retrouver au second tour.

Los Angeles Lakers (4) vs Houston Rockets (5)

Les Lakers ont encore gagné hier soir malgré les absences de Luka Doncic et d'Austin Reaves. Deux forfaits qui pourraient être trop durs à surmonter en playoffs.

Toutes les affiches du play-in

Conférence Est

Philadelphia Sixers (7) vs Orlando Magic (8)

Quel échec pour le Magic de se retrouver au play-in après avoir fait le plein d'ambition pour cette saison. Mais Orlando peut encore se qualifier pour les playoffs. Les Sixers joueront probablement cette rencontre de play-in sans Joel Embiid.

Charlotte Hornets (9) vs Miami Heat (10)

Les Hornets sont la révélation de cette deuxième moitié de saison mais rien ne garanti qu'ils verront les playoffs. Ils devront gagner deux matches pour se qualifier. Un parcours que le Heat, qui va disputer son quatrième play-in de suite, ne connaît que trop bien.

Conférence Ouest

Phoenix Suns (7) vs Portland Trail Blazers (8)

Sacrée performance de ces deux franchises. Au moins l'une des deux sera à coup sûr en playoffs. Une belle surprise pour les Suns, plutôt perçus comme une franchise en reconstruction avant le coup d'envoi de la saison. Les Blazers espéraient passer la vitesse supérieure cette année et ils l'ont fait en terminant avec un bilan positif et en ayant deux chances d'accrocher la postseason.

Los Angeles Clippers (9) vs Golden State Warriors (10)

Les anciens candidats au titre qui vont se battre pour une place aux playoffs en tant que huitièmes... avec donc un affrontement contre le Thunder en perspective. Deux victoires de rang pour sauver leur saison.