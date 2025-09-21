A’ja Wilson devient la première quadruple MVP de la WNBA

L’histoire de la WNBA s’écrit en lettres majuscules. À 29 ans, A’ja Wilson a été élue MVP pour la quatrième fois, devenant ainsi la première joueuse de l’histoire à remporter quatre fois le trophée individuel suprême.

Breaking: Las Vegas Aces star A'ja Wilson has won the 2025 WNBA MVP award, becoming the first player in league history to win the honor four times, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Snls3WFhqj — Shams Charania (@ShamsCharania) September 21, 2025

Selon ESPN, la star des Las Vegas Aces a été préférée à Napheesa Collier (Minnesota Lynx) au terme d’une lutte serrée.

Déjà sacrée en 2020, 2022 et 2024, A’ja Wilson devance désormais les trois fois MVP que sont Sheryl Swoopes, Lisa Leslie et Lauren Jackson. Rien que ça ! Elle rejoint Cynthia Cooper dans un autre registre : l’ancienne joueuse des Houston Comets reste la seule, avec Wilson, à avoir remporté le trophée deux années consécutives.

Cette saison, Wilson a dominé la ligue avec 23,4 points, 10,2 rebonds et 2,3 contres de moyenne, tout en partageant le titre de Co-Defensive Player of the Year avec Alanna Smith (Minnesota). Son impact a porté les Aces, passées d’un bilan équilibré (14-14) à une fin de saison canon (30-14), avec un record de franchise de 17 victoires consécutives en août.

En playoffs, elle a encore brillé avec 38 points en match 3 face à Seattle, égalant son record en carrière. Sa coach Becky Hammon n’a pas tari d’éloges :

« Quand tout sera fini, elle sera la plus grande de tous les temps. Quatre [MVPs], ça le prouve déjà. Dans une ligue qui ne cesse de progresser, elle continue de s’améliorer.

Ce à quoi vous assistez, c’est de la poésie en mouvement. Ce à quoi vous assistez, c’est l’histoire. Et elle n’a que 29 ans. Elle pourrait en gagner quatre autres d’ici la fin de sa carrière. »

Cette capacité à toujours s’améliorer, Wilson l’explique en partie par sa progression mentale :

« Mon aspect mental a progressé. (…) Je pense que ma capacité à lire la défense et à comprendre le type de match que ce sera dès les premières possessions s’est améliorée. »

Avec ce quatrième trophée et des Aces encore en course pour le titre, A’ja Wilson continue de repousser les limites. À seulement 29 ans, son règne n’a peut-être fait que commencer.

