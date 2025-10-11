A’ja Wilson MVP des Finales, les Aces sweepent le Mercury !

Phoenix Mercury (0) 86-97 Las Vegas Aces (4)

Le sweep pour un 3ème titre en 4 ans ! Les Las Vegas Aces ont pris le meilleur, grâce à une excellente A’ja Wilson, sur le Phoenix Mercury (97-86) à l'occasion du Game 4 des Finales WNBA. Avec ce 4ème succès en 4 matches, les joueuses de Becky Hammon ont donc plié cette série !

Et sur ce match, les Aces ont affiché une grande maîtrise. Face à une équipe de Phoenix privée de Satou Sabally, Las Vegas a immédiatement pris le contrôle des débats... Et ne l'a jamais perdu. Guidées par une superbe Wilson (31 points malgré un 7/21 aux tirs, 9 rebonds et 4 passes décisives), elles ont également pu compter sur Chelsea Gray (18 points) et Jackie Young (18 points).

Déstabilisé par la défense en zone des Aces, le Mercury a totalement balbutié son basket. Kahleah Copper (30 points) et Alyssa Thomas (17 points, 12 rebonds et 10 passes décisives) ont bien tenté de résister.

Mais Phoenix a été plombé par une adresse catastrophique à longue distance (5/18) et surtout par les ballons perdus (18 !). Contraintes de courir après le score et sans coach après l'expulsion de Nate Tibbetts pour une contestation trop véhémente, les joueuses du Mercury vont réussir à revenir à 8 points dans le money-time.

Le début d'un nouveau match ? Absolument pas. Avec maîtrise, les Aces ont terminé le travail dans le sillage du trio Wilson - Gray - Young. Avec des statistiques XXL (28,5 points, 11,8 rebonds et 2 contres de moyenne), A'ja Wilson a été logiquement nommée, pour la seconde fois de sa carrière, MVP des Finales. Elle est d'ailleurs la première joueuse de l'histoire à remporter le MVP, le DPOY, le trophée de meilleure marqueuse et le FMVP sur la même saison !

Une consécration méritée pour Las Vegas !

3x Champion and now 2x FINALS MVP 🏆🏆 A’JA WILSON IS ON TOP YET AGAIN! WNBA FINALS @YouTubeTV pic.twitter.com/JhbX0YXWpR — WNBA (@WNBA) October 11, 2025

