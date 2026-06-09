Retour sur les trois matches de la nuit en WNBA. A'ja Wilson signe un record et Caitlin Clark crucifie Washington à la dernière seconde.

Les résultats de la nuit en WNBA

Liberty @ Sun: 89-80

Fever @ Mystics: 78-76

Storm @ Aces: 91-101

Pas de matchs gagnés d'avance cette nuit en WNBA avec trois rencontres disputées jusque dans les dernières secondes, à commencer par l'opposition entre New York et Connecticut. On n'était clairement pas sur le match de l'année côté Liberty, qui a dû se démener jusqu'au bout pour finalement l'emporter 89 à 80 sur le parquet du Sun.

Jonquel Jones, qui était sur une très bonne lancée depuis quelques semaines, a été honorée par son ancienne franchise avant le début de la rencontre. Elle a vu son numéro 35 être retiré par Connecticut. On rappelle que la franchise vit sa dernière saison avant d'être délocalisée à Houston l'année prochaine. Après l'hommage reçu, la pivot du Liberty n'a pourtant pas pris part au match. Malade, elle à du être remplacée 15 minutes avant le début.

Sur le terrain, c'est Breanna Stewart qui a brillé une fois de plus. Auteure de 28 points, 9 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, elle a pris le contrôle du match. Avec une mentalité de leader depuis ses années universitaires avec UConn, elle a su de nouveau emmener New York vers la victoire cette nuit. La cinquième de suite.

The @nyliberty defeat the Sun, 89-80 😎 Breanna Stewart was vital to this dub on the road, reeling in 28 PTS, 9 REB, 3 AST, and 3 STL!#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup presented by @coinbase pic.twitter.com/MJW3pAJEPz — WNBA (@WNBA) June 9, 2026

Pour les Françaises de la Big Apple, la nuit a été mitigée.

Si Marine Johannès a pourtant démarré très fort dans le premier quart-temps, elle s'est petit à petit effacée. Elle a fini avec 7 points, 4 rebonds, 3 passes et 1 interception. Des statistiques similaires pour Pauline Astier avec 6 points, 3 rebonds, 4 passes et 1 contre. De retour sur les terrains WNBA seulement depuis un match, Marine Fauthoux, elle, n'a pas eu un assez gros temps de jeu pour pouvoir se montrer.

Malgré sa combativité, le Sun n'a pas pu se défaire de New York et a subi une troisième défaite de suite. C'est l'ancien duo des Huskies, Olivia Nelson-Ododa et Aaliyah Edwards, qui a tenu la barque. Les deux joueuses ont terminé avec 15 points.

Nos deux Françaises ont chacune marqué 7 points. Leïla Lacan a en plus réalisé 7 passes et 2 interceptions, tandis que Nell Angloma a pris 2 rebonds et fait 2 passes.

Caitlin au buzzer

En parallèle de ce qu'il se passait dans le Connecticut, Indiana affrontait Washington. Et pour ceux qui aiment le suspense, le match n'a pas déçu. Le Fever s'est imposé de deux points à la fin du chrono. Score final : 78 à 76.

Après une première mi-temps dominée par l'équipe de Stephanie White, Indiana s'est laissé rattraper en deuxième période. Menée de 1 point à quatre secondes de la fin, Caitlin Clark a délivré sa franchise en envoyant un énorme game winner de loin. À savoir qu'elle a loupé 2 lancers francs importants juste avant qui auraient pu lui coûter la rencontre. Elle a renversé l'issue de son match en une action, le basket ça peut aller très vite.

Caitlin a terminé avec 19 points, 3 rebonds, 5 passes et 1 interception.

CAITLIN CLUTCH CLARK 🤑 she sinks the game-winning three with 1.2 seconds remaining in regulation. pic.twitter.com/T0L478mEib — Indiana Fever (@IndianaFever) June 9, 2026

Aliyah Boston, de son côté, s'est offert un double-double avec 14 points, 10 rebonds, 3 passes, 2 contres et 2 interceptions.

Chez les Mystics, Michaela Onyenwere a terminé en leader d'équipe avec 17 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception. Mais pour Washington, le match est vite passé au cauchemar. Cotie McMahon a coûté cher à la franchise. La rookie a permis au Fever de pouvoir jouer un dernier ballon suite à une mauvaise communication avec Sonia Citron. Résultat le trois points de Caitlin, qui a coupé court aux espoirs de victoire de Washington.

En ressortant vainqueur cette nuit, Indiana remonte à la 6ᵉ place alors que les Mystics restent à la 11ᵉ place.

Nouveau record pour A'ja

Pour le dernier match de la nuit, Las Vegas, en grand favori, jouait contre Seattle. Logiquement, ce sont les Aces qui se sont imposés 101 à 91.

Pourtant le Storm, qui pointe à l'avant-dernière place du classement, s'est arraché face aux championnes en titre, jusqu'à prendre le dessus dans le dernier quart-temps. Mais les dégâts étaient déjà causés pour parfaire le retard.

On voit tout de même de la progression, notamment depuis le retour de Dominique Malonga au dernier match. La prodige française a terminé avec 19 points, 5 rebonds et 1 interception. Natisha Hideman a elle fini avec 17 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 interceptions tandis que la rookie Awa Fam continue son bon développement avec Seattle. Elle a inscrit 16 points, 3 rebonds et 1 passe.

Dans sa victoire, Las Vegas a surtout été porté par un duo, celui formé par A'ja Wilson et Jackie Young.

Inarrêtable, A'ja réalise un nouveau double-double avec une énorme ligne de statistique : 34 points, 12 rebonds, 9 passes, 1 interception et 3 contres.

A’JA WILSON TONIGHT 🔥🔥 • 34 POINTS

• 12 REBOUNDS

• 9 ASSISTS

• 3 BLOCKS

• 3/5 3PM (!!!)

• 10/19 FG

• 36 MINUTES PLAYED pic.twitter.com/MAswLK8o2U — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 9, 2026

La quadruple MVP est par ailleurs devenue la joueuse la plus rapide à marquer 6 000 points en WNBA, dépassant alors la légende Diana Taurasi. Elle l'a fait en seulement 278 matchs, soit 13 de moins que l'ex-joueuse de Phoenix. Un nouveau record dans le livre des exploits d'A'ja Wilson.

Après un début de saison très compliqué et inconstant, Jackie Young, elle, enchaine depuis cinq matchs Cette nuit elle signe son deuxième match de suite à plus de 20 points. Elle a terminé avec 29 points, 3 rebonds, 6 passes et 1 interception.

Les Aces gagnent pour la quatrième fois de suite et reprennent leur 2ᵉ place au classement.

Trois nouveaux matchs auront lieu cette nuit en WNBA, le programme :

Dream @ Sky : 1H

Wings @ Lynx : 2H

Mercury @ Valkyries : 4H