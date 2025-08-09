Luka Doncic, une transformation physique avec 14 kg perdus ? 😲

La transformation physique de Luka Doncic a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Visuellement, la différence est évidente. Particulièrement affuté, le meneur des Los Angeles Lakers a décidé de changer son approche dans la gestion de son corps.

Jusqu'à maintenant, il n'avait jamais été question de son poids. Mais selon les informations du média Slovenian POP TV, l'international slovène a perdu 14 kg ! Au terme de la saison NBA 2024-2025, l'ancien Madrilène avait été listé à 104 kg. Si l'information se confirme réellement, il fait donc désormais 90 kg.

Il faut se rendre compte que Doncic, dans sa carrière NBA, n'a jamais été aussi léger ! Bien évidemment, il faudra surveiller comment ce changement se répercute au niveau de ses performances.

Actuellement avec la Slovénie pour préparer l'Eurobasket, l'ex-talent des Dallas Mavericks a pu se frotter à l'Allemagne (89-103) en amical vendredi. Malgré la défaite des siens, il a laissé une bonne impression : 19 points, 5 passes décisives et 3 rebonds en 24 minutes.

Par contre, même aminci, Luka Doncic n'a pas perdu son caractère : des protestations envers les arbitres et même une embrouille qui a entraîné une faute technique. On ne peut pas tout changer en l'espace de quelques semaines...