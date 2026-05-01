Ajustement tactique et métamorphose de KAT, la stratégie des Knicks a payé

Les New York Knicks n’ont pas simplement validé leur qualification. Ils ont écrasé la concurrence. À Atlanta, lors du Game 6, la franchise new-yorkaise a infligé une correction monumentale aux Atlanta Hawks (140-89) pour conclure la série et filer en demi-finales de conférence Est.

Une victoire sans appel, marquée par des chiffres historiques. Les Knicks ont transformé un déficit de deux points en fin de premier quart-temps en une avance de 25 unités (!!), avant de rentrer aux vestiaires avec… 47 points d’avance (!!!!!), un record en playoffs NBA. L’écart final de 51 points constitue également le plus large succès de l’histoire de la franchise en postseason.

Cette démonstration vient clore une série qui avait pourtant mal débuté pour New York. Menés 2-1 après deux défaites d’un point, les Knicks ont totalement inversé la dynamique en remportant les trois derniers matchs avec autorité, chaque fois avec des écarts significatifs. Après un succès de 14 points dans le Game 4 puis de 29 points dans le Game 5, le Game 6 a tourné à la démonstration.

Au cœur de cette montée en puissance, l’ajustement tactique opéré par Mike Brown. L’entraîneur new-yorkais a reconnu que son équipe avait dû modifier son approche offensive face aux difficultés rencontrées en début de série.

“Le plus important, c’est qu’on a dû changer notre attaque. Pas de manière radicale, mais assez pour s’adapter, parce que chaque possession était un combat dans les trois premiers matchs, surtout dans le money time.”

Ce rééquilibrage a notamment permis à Karl-Anthony Towns de prendre une dimension différente. Moins focalisé sur le scoring pur, l’intérieur a orchestré le jeu avec intelligence, signant un triple-double (12 points, 11 rebonds, 10 passes), son deuxième de la série. Son rôle de facilitateur a fluidifié l’attaque et ouvert des espaces pour ses coéquipiers.

Parmi les grands bénéficiaires, OG Anunoby a brillé avec 29 points, confirmant sa montée en puissance sur la fin de série. Sur les quatre derniers matchs, il tourne à plus de 24 points de moyenne. Mikal Bridges, en difficulté jusque-là, a également répondu présent avec 24 points à 10/12 au tir, accompagnés de 5 rebonds.

“C’était super. Il a simplement fait ce qu’il est capable de faire”, a expliqué Mike Brown à propos de Bridges. “Et sa défense a été phénoménale, tout comme son rebond.”

Dans cette démonstration collective, Jalen Brunson a rappelé l’état d’esprit du groupe.

“On s’est toujours dit que gagner était le plus important. Mais au-delà des mots, ce sont les actions qui comptent.”

Malgré l’ampleur du score, la rencontre n’a pas été totalement exempte de tension. Mitchell Robinson et Dyson Daniels ont été expulsés après une altercation en deuxième quart-temps, alors que le match était déjà largement en faveur des Knicks.

“C’est compliqué, parce que quand tu mènes de beaucoup, ce genre de choses peut arriver. Et dans le feu de l’action, garder son calme n’est pas toujours évident”, a commenté Mike Brown.

Avec cette victoire éclatante, New York s’offre quelques jours de repos avant la suite, en attendant le vainqueur du Game 7 entre Boston Celtics et Philadelphia 76ers. Après avoir vacillé en début de série, les Knicks arrivent lancés. Et dans cette forme-là, ils envoient un message clair à toute la conférence Est.

Grosse mêlée et double éjection pour Dyson Daniels et Mitchell Robinson