Grosse mêlée et double éjection pour Dyson Daniels et Mitchell Robinson

Les Atlanta Hawks ont pris une énorme claque la nuit dernière. Au bord de l’élimination, ils se sont fait corriger devant leur public avec un écart terrible de 51 points à l’issue du Game 6. Et c’était plié dès le début ! Les New York Knicks menaient déjà de 50 longueurs dans le deuxième quart-temps. Alors forcément la frustration est montée. Elle s’est fait ressentir lors de la mêlée générale provoquée par l’altercation musclée entre Dyson Daniels et Mitchell Robinson. Les deux hommes ont voulu en venir aux mains et le pivot des Knicks semblait prêt à mettre une autre gifle, cette fois au sens propre, au meneur des Hawks.

Les arbitres, dont l’un s’est retrouvé à terre pendant la bagarre, n’ont pas hésité et ils ont expédié les deux protagonistes aux vestiaires. Il a fallu l’intervention de plusieurs joueurs et de plusieurs coaches pour séparer Dyson Daniels et Mitchell Robinson. La ligue va forcément distribuer de belles amendes, surtout que l’attroupement se rapprochait de plus en plus vers le premier rang avec le risque qu’un fan prenne une mandale par inadvertance.

CQFR : Minnesota sort Denver,un vrai coeur de loup !