Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hawks : 140-89

Celtics @ Sixers : 93-106

Nuggets @ Wolves : 98-110

Denver 2-4 Minnesota

Minnesota aurait dû s’effondrer. Sans Anthony Edwards, sans Donte DiVincenzo, sans Ayo Dosunmu, face à Denver et avec une qualification à aller chercher, les Wolves avaient toutes les raisons de trembler. À la place, ils ont sorti un match de guerriers, renversé la logique et éliminé les Nuggets 110-98 dans un Game 6 qui ressemble déjà à un manifeste.

Le visage de cette soirée, c’est Jaden McDaniels. Il a joué comme une star et comme un super-vilain pour Denver : 32 points, 10 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 13/25 au tir, 0 ballon perdu et +16 au plus/minus en 44 minutes. Une performance totale, agressive, presque provocante, dans un match où Minnesota avait besoin que quelqu’un change de statut.

L’autre facteur X s’appelle Terrence Shannon Jr. Propulsé titulaire, il a surpris tout le monde avec 24 points, 6 rebonds et 2 interceptions. Il n’a pas tout mis de loin, mais il a attaqué le cercle, mis de la pression et joué avec une audace folle pour un joueur lancé dans un tel contexte.

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Autour d’eux, Julius Randle a ajouté 18 points, 4 rebonds et 5 passes, pendant que Rudy Gobert a signé une ligne très précieuse : 10 points, 13 rebonds et 8 passes. Collectivement, les Wolves ont surtout fait la différence au rebond : 57 prises à 46, dont 19 rebonds offensifs. Ils ont aussi mieux protégé le ballon, avec seulement 7 pertes de balle contre 13 pour Denver.

En face, Nikola Jokic a frôlé le triple-double avec 28 points, 9 rebonds et 10 passes. Cameron Johnson a ajouté 27 points, mais Jamal Murray est passé à côté : 12 points à 4/17, 0/2 à trois points et -18.

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New York 4-2 Atlanta

Les Knicks n’ont pas seulement fermé la série, ils ont éteint Atlanta. Sur le parquet des Hawks, New York a signé une démonstration monumentale, 140-89, pour remporter ce premier tour 4-2 et filer en demi-finales de conférence.

Le match n’a presque jamais existé. Les Knicks ont frappé d’entrée avec un premier quart-temps remporté 40-15, avant de rentrer aux vestiaires avec une avance historique de 47 points, 83-36. Atlanta devait défendre sa saison à la maison, mais les Hawks ont rapidement été submergés par l’intensité, l’adresse et la dureté new-yorkaise.

OG Anunoby a lancé la punition avec 29 points en 27 minutes, dont 26 en première mi-temps. Mikal Bridges a ajouté 24 points, pendant que Karl-Anthony Towns a signé un triple-double propre : 12 points, 11 rebonds et 10 passes. Jalen Brunson a joué juste, avec 17 points et 8 passes, dans une soirée où New York a pu gérer très tôt.

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Collectivement, l’écart est violent : 59 % au tir pour les Knicks, 33 passes, 16 interceptions, 66 points dans la peinture et 35 points en transition. En face, Atlanta a perdu 19 ballons et n’a jamais trouvé de respiration. Jalen Johnson a terminé à 21 points, mais c’était bien trop léger pour éviter la correction.

Après deux défaites d’un point dans la série, les Knicks ont fini par tout verrouiller. Trois victoires de suite, un dernier match en forme de massacre, et l’impression qu’ils montent très fort au meilleur moment.

Boston 3-3 Philadelphie

Philadelphie a refusé de laisser Boston conclure. Menés 3-2 avant ce Game 6, les Sixers ont répondu avec autorité en s’imposant 106-93 à domicile pour égaliser à 3-3 et arracher un Game 7 sous très haute tension. Ce qui ressemblait à une série contrôlée par les Celtics est redevenu un vrai bras de fer.

Le match a vraiment basculé dans le deuxième quart-temps. Après un début encore équilibré, Philly a haussé le ton des deux côtés du terrain, avec un 38-26 qui a changé l’énergie de la rencontre. Au retour des vestiaires, les Sixers ont enfoncé le clou en limitant Boston à seulement 14 points dans le troisième quart. Les Celtics ont perdu leur rythme, forcé davantage, et n’ont jamais réussi à installer cette fluidité offensive qui fait souvent leur force.

Tyrese Maxey a encore été le moteur de cette révolte avec 30 points. Il a attaqué sans relâche, mis la pression sur la défense de Boston et donné le tempo quand Philadelphie avait besoin d’accélérer. Paul George a signé son meilleur match de la série au meilleur moment, avec 23 points et une vraie présence dans les séquences importantes. Joel Embiid, moins dominateur au scoring avec 19 points, a pesé autrement : par son impact intérieur, sa capacité à attirer les aides et sa présence défensive.

En face, Boston a manqué d’élan et de tranchant. Jaylen Brown a terminé meilleur marqueur des Celtics avec 18 points, mais l’ensemble a souvent paru grippé. Jayson Tatum n’a pas eu l’impact attendu pour tuer la série, et les Celtics ont donné l’impression de subir la pression au lieu de l’imposer.

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Philadelphie, de son côté, peut croire à quelque chose. Les Sixers ont gagné deux matches de suite au moment où la série pouvait leur échapper, avec davantage de dureté, de confiance et de cohérence collective.

Tout se jouera donc à Boston, dans un Game 7 brûlant. Le vainqueur retrouvera les Knicks en demi-finales de conférence.