Pour poser le contexte, je n'ai pas été convaincu par les mouvements des New York Knicks cet été pour viser le titre NBA. Rien contre les joueurs obtenus, Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns. Mais je trouvais que le potentiel de cette équipe n'avait pas drastiquement changé : deuxième tour des Playoffs, finale de Conférence Est au mieux.

J'ai tout de même compris certains arguments : les Knicks, dans une bonne position, ne pouvaient pas éternellement attendre de voir une superstar disponible sur le marché. Et ils ont donc décidé de foncer pour construire autour de Jalen Brunson.

Sur cette saison régulière, j'ai tout de même été agréablement surpris par le développement collectif de cette équipe. Offensivement, il y a une grosse force de frappe. Mais mon avis sur le plafond des Knicks en Playoffs n'a pas vraiment évolué. Au contraire même. Mes sensations sont confortées.

La nuit dernière, les Knicks ont lourdement chuté face aux Cleveland Cavaliers (105-142). La pire défaite de l'ère Tom Thibodeau à NY. Face à la meilleure équipe de l'Est, un concurrent direct et un possible adversaire en PO, ça fait tâche. Cependant, un accident, ça peut arriver. Le problème ? New York n'y arrive JAMAIS contre les gros...

Cette saison, le bilan des Knicks contre les trois meilleures équipes de la NBA (les seuls trois au-dessus au classement) : 0-6. Les Cavs, les Boston Celtics et l'Oklahoma City Thunder ont toujours dominé les New-Yorkais. Et je pense que cette statistique est révélatrice de la position de NY dans la Ligue. Une équipe bien au-dessus du niveau moyen. Mais encore loin des meilleures formations.