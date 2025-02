Les résultats de la nuit en NBA, celle de Donovan Mitchell

Knicks @ Cavaliers : 105-142

Grizzlies @ Magic : 105-104

Bucks @ Wizards : 104-101

Heat @ Raptors : 120-111 (après OT)

Pistons @ Spurs : 125-110

Pelicans @ Mavericks : 103-111

Timberwolves @ Rockets : 115-121

Thunder @ Jazz : 130-107

Warriors @ Kings : 132-108

Donovan Mitchell et les Cavs donnent la leçon !

- La meilleure équipe de la NBA a encore frappé ! Les Cleveland Cavaliers ont facilement surclassé les New York Knicks (142-105). A domicile, les Cavs ont immédiatement pris le match en mains avec les belles copies de Donovan Mitchell (27 points), d'Evan Mobley (21 points) et de Ty Jerome (19 points).

Obligés de courir après le score, les Knicks ont bien tenté de résister. Notamment par Jalen Brunson (26 points) et Karl Anthony Towns (23 points). Mais le collectif new-yorkais n'a pas suivi. A la pause, le match était déjà plié : +27 pour les Cavs.

Il s'agit de la 6ème victoire consécutive de Cleveland, qui a envoyé un message face à un concurrent direct à l'Est. A noter tout de même que cette équipe a eu des frayeurs avec Darius Garland, dont la tête a frappé le sol, et Jarrett Allen, touché à la main, mais les premières nouvelles ont été rassurantes. Pour les Knicks, cette gifle pourrait laisser des traces...

- Les Golden State Warriors confirment : ils vont mieux. Les Dubs l'ont largement emporté sur le parquet des Sacramento Kings (132-108). Un succès porté par le collectif californien avec 5 joueurs à 17 points ou plus.

Face à un concurrent direct, les Warriors ont pu compter sur Moses Moody (22 points), Buddy Hield (22 points), Brandin Podziemski (21 points), Stephen Curry (20 points) et Jimmy Butler (17 points) pour maîtriser les débats.

Draymond Green (6 points, 9 passes décisives et 8 rebonds) a été aussi intéressant dans le jeu "all-around". Et les Kings ? DeMar DeRozan a été bien trop seul : 34 points. Quasiment en triple-double, Domantas Sabonis (14 points, 14 rebonds et 9 passes décisives) a bien tenté de le soutenir.

Mais les autres joueurs de Sacramento, notamment le banc, n'ont pas été à la hauteur. Avec Butler, les Warriors affichent un bilan de 4-1 !

STEPH UNDERHAND LEFT-HANDED FLOATER FROM NEAR 3PT LINE 🤯🔥 pic.twitter.com/8FM0HFUypC — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2025

Les Spurs chutent, OKC tient le rythme

- La vie sans Victor Wembanyama ne sera pas facile pour les San Antonio Spurs. Malgré une belle réaction d'orgueil vendredi, les Texans ont cette fois-ci perdu face aux Detroit Pistons (110-125). En l'absence du Français, les Spurs ont totalement perdu la bataille du rebond : 32 contre 53 !

Dans ce contexte, Jalen Duren (21 points, 15 rebonds) s'est régalé. Et autour de lui, Cade Cunningham (25 points, 12 passes décisives) et Tobias Harris (22 points) ont donné le rythme. Même contraint de courir après le score, De'Aaron Fox a pris ses responsabilités : 27 points.

Et en sortie de banc, Keldon Johnson (28 points) a brillé. Mais les autres cadres n'ont pas suivi... Et les Pistons se sont donc offerts un 5ème succès consécutif. Désormais 6ème à l'Est, Detroit continue de remonter et peut prétendre au Top 4.

Sans Victor Wembanyama, c’est quoi le plan des Spurs cette saison ?

- Si les Cavs ont toujours le meilleur bilan, l'Oklahoma City Thunder tient le rythme ! OKC a écarté le Utah Jazz (130-107). Sans forcer, Shai Gilgeous-Alexander a compilé (21 points), alors que Chet Holmgren (20 points) et Jalen Williams (18 points) l'ont épaulé.

Dès la première période, le Thunder a contrôlé les débats pour se présenter à la pause avec 21 points d'avance. Pour tenter de compenser la faillite de Lauri Markkanen (5 points à 2/14 aux tirs), John Collins (26 points), Keyonte George (20 points) et Jordan Clarkson (19 points) ont eu le mérite de se battre.

Mais il y avait un monde d'écart entre les deux formations. Et en reposant les titulaires par la suite, Oklahoma a tout de même décroché une victoire facile.

Les Bucks évitent le piège, le Heat s'en sort

- Opposés aux Washington Wizards, les Milwaukee Bucks se sont imposés sur le fil (104-101). Limité par des fautes, Giannis Antetokounmpo (18 points), a failli assister à la remontée des Wizards depuis le banc après sa 6ème faute.

Mais les Bucks, toujours sans Damian Lillard, ont tout de même assuré l'essentiel. Alors que Kyle Kuzma a été sérieux face à son ancienne équipe (19 points), Milwaukee a subi le retour de Washington dans le money-time.

Un come-back insufflé par Khris Middleton (12 points), précieux pour donner le rythme. Auteur de son record en carrière (22 points), Alexandre Sarr a également pesé. Mais finalement, Middleton a raté ses deux derniers tirs... A noter la copie mitigée de Bilal Coulibaly : 7 points à 3/7 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives.

Le message émouvant de Khris Middleton 😢

- Au bout du suspense, le Miami Heat l'a emporté sur le parquet des Toronto Raptors (120-111, après OT). Comme très souvent cette saison, les Floridiens ont été portés par un homme : Tyler Herro (28 points).

A ses côtés, Andrew Wiggins (25 points) et Bam Adebayo (19 points, 12 rebonds) ont également fait le boulot. Mais en face, les Raptors ont été accrocheurs. Le duo RJ Barrett (29 points) - Immanuel Quickley (23 points) a été performant. Et les Canadiens ont été proches de gagner.

Mais Wiggins, solide sur la ligne, a obtenu la prolongation. Avec 10 points au total sur le 4ème quart-temps et la prolongation, Herro a pris le contrôle des débats pour survoler la priorité supplémentaire (13-4). La fin d'une série de 4 défaites consécutives pour Miami.

Le coup de chaud de Morant, Irving porte les Mavs

- Les Memphis Grizzlies ont arraché la victoire sur le parquet du Orlando Magic (105-104). Avec des actions décisives de Ja Morant et Jaren Jackson Jr dans le money-time ! Auteur de 10 de ses 23 points dans le 4ème quart-temps, Morant a été déterminant pour renverser les Floridiens.

Car le Magic avait le match en mains. Franz Wagner (25 points à 9/19) et Paolo Banchero (21 points à 5/21) avaient permis à Orlando de compter 9 points d'avance à 4 minutes de la fin. Mais Morant a enchaîné les paniers.

Et sur la dernière action, Jackson Jr a bloqué la tentative de Banchero pour sceller ce succès. Le Magic peut s'en vouloir d'avoir gâché une avance 19 points...

BANCHERO FOR THE WIN 🔥 pic.twitter.com/7kqdhk1hsf — BricksCenter (@BricksCenter) February 22, 2025

- Kyrie Irving continue d'être exemplaire. Le meneur a été le grand artisan de la victoire des Dallas Mavericks face aux New Orleans Pelicans (111-103). Toujours sans Anthony Davis, blessé, les Texans ont pu se reposer sur Irving, auteur de 35 points.

PJ Washington (24 points) l'a bien épaulé en première période, alors que Max Christie (16 points) et Naji Marshall (15 points) ont été précieux en sortie de banc. Malgré un retard concédé dès le premier quart-temps, les Pelicans se sont tout de même battus.

Zion Williamson (29 points) a encore été excellent sur le plan individuel en 27 minutes. Mais le collectif de NO reste tout de même limité. En tout cas, il s'agit de la 3ème victoire consécutive pour les Mavs.

- Enfin, les Houston Rockets ont dominé les Minnesota Timberwolves (121-115). Avec une rotation déjà très réduite, les Texans ont fait la différence par Jalen Green (35 points). Même maladroit (8/21), Alperen Sengun (24 points, 13 rebonds) a aussi pesé. Alors qu'Amen Thompson (17 points, 10 rebonds et 6 passes décisives) continue d'être essentiel dans son énergie.

Partis sur un gros rythme (48 points dans le premier quart-temps !), les Rockets ont ensuite subi le réveil des Wolves. Anthony Edwards a beaucoup arrosé (13/32), mais a marqué 37 points). Sans Rudy Gobert, Naz Reid (22 points) a fait son boulot comme titulaire.

Malgré une belle bataille jusqu'au bout, c'est bien Houston qui a validé cette victoire. A noter au passage le retour intéressant de Jabari Smith : 15 points et 9 rebonds en sortie de banc.

