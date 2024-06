Alex Caruso, le dernier coup de génie du Thunder

C’est un retour au bercail pour Alex Caruso. Là où tout a commencé. S’il a donné l’impression de sortir de nulle part quand les Los Angeles Lakers l’ont lancé dans le grand bain de la NBA, le joueur non drafté avait en réalité déjà fait ses classes du côté d’Oklahoma City. Pas pour le Thunder mais le Blue, l’équipe affiliée en G-League alors coachée par un certain… Mark Daigneault. Un entraîneur que l’arrière de 30 ans va retrouver cette saison après avoir été transféré par les Chicago Bulls.

Sam Presti, le GM – que l’on peut qualifier de mythique à ce stade – d’OKC, a lancé l’intersaison en allant chercher un vétéran particulièrement convoité. Cela fait des mois, voire des années, que Caruso est suivi de près par chacune des équipes candidates au titre. C’est donc le Thunder qui a mis la main dessus en lâchant Josh Giddey.

Alex Caruso à OKC, Josh Giddey à Chicago !

Alex Caruso, le fit parfait pour le Oklahoma City Thunder

Si l’ancienne coqueluche du Staples Center était autant désirée, c’est parce que son profil colle parfaitement aux besoins de la grande majorité des franchises ambitieuses. C’est un joueur « plug and play », qui peut s’adapter à n’importe quel système et contribuer de suite au bon fonctionnement d’une équipe. Et ça des deux côté du terrain.

Il colle particulièrement bien à la philosophie de jeu du Thunder, à savoir du « drive and kick » en attaque tout en s’appuyant sur une défense féroce. Il n’est peut-être pas assez bon balle en main pour s’affirmer comme un playmaker de premier plan mais il n’en a de toute façon pas besoin aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Ça reste un joueur capable de driver, surtout après un premier décalage effectué par l’une des deux stars d’Oklahoma City.

Alex Caruso représente une menace (très) fiable à trois-points (40% la saison dernière, 38% en carrière) et il va étirer les lignes, ce qui n’était pas le cas de Giddey. Les adversaires du Thunder laissait volontairement l’Australien ouvert derrière l’arc afin de resserrer leur présence dans la peinture pour gêner les drives de SGA ou Williams. En prenant le pari que Giddey ne les punirait pas suffisamment pour les faire perdre. Le staff a carrément pris la décision de reléguer le jeune combo guard sur le banc lors du deuxième tour des playoffs contre les Dallas Mavericks. Ça ne passera pas avec Caruso, un joueur qui tournait à 40% en catch and shoot l’an passé.

Le Thunder, une défense encore plus flippante

Il vient compléter une armada défensive de premier plan au sein de laquelle on retrouve déjà Luguentz Dort, Cason Wallace, Williams, Gilgeous-Alexander et un excellent protecteur de cercle en la personne de Chet Holmgren. Le Thunder va aligner de plus en plus de groupes avec uniquement des « two way players » sur le terrain, ce qui est généralement la marque de fabrique des équipes qui vont au bout. AC a été nommé dans l’un des deux meilleurs cinq défensifs de la saison en 2023 et en 2024. Il est un excellent défenseur sur l’homme.

Ce move très intéressant est déjà comparé à celui des Golden State Warriors quand ils ont fait venir Andre Iguodala ou des Milwaukee Bucks lorsqu’ils avaient rameuté Jrue Holiday. La différence, c’est que ces deux joueurs ont été des All-Stars avant de se morfondre dans un rôle de joueur de devoir de luxe. Alex Caruso n’a jamais atteint leur niveau. Il va remplir des tâches similaires mais il sera difficile de lui demander de faire plus, contrairement à ce que Holiday et Iguodala ont pu assumer par moments.

Le fait de n’avoir pas eu besoin de céder le moindre pick – alors que le Thunder en possède encore des dizaines – donne à ce move une toute autre dimension. Presti a encore l’espace sous le Cap pour signer un ou deux vétérans, notamment à l’intérieur, tout en conservant des tours de draft à échanger en cours de saison si jamais Oklahoma City souhaite encore épaissir sa rotation avec des joueurs talentueux.

L’échange joueur pour joueur s’explique par le timing. Caruso arrive en fin de contrat et il sera éligible à une extension dans six mois, avec la possibilité de le verrouiller pour plusieurs saisons à un montant supérieur aux 20 millions annuels. L’autre timing, c’est celui des Bulls. Cela fait au moins trois ans qu’une grande partie des analystes s’attendent à une reconstruction du côté de Chicago. Elle s’est faite attendre et elle est peut-être enfin lancée.

Les Chicago Bulls lancent enfin leur reconstruction

Selon plusieurs rumeurs, les taureaux auraient pu céder Alex Caruso contre des picks en février dernier mais les propriétaires ont fait pression pour conserver le groupe et essayer d’accrocher une qualification anecdotique en playoffs. La Windy City a finalement été éliminée lors du play-in. Là voilà prête à changer de cap, peut-être trop tard.

L’arrivée de Josh Giddey reste intrigante. Le meneur de 21 a montré les flashs d’un potentiel All-Star avant d’être relégué derrière Jalen Williams dans le projet du Thunder. Il va pouvoir retrouver des responsabilités, des minutes et des ballons dans l’Illinois. Il reste un joueur capable de poster un triple-double tous les soirs. Son tir lui fait défaut mais ça pose moins de problèmes s’il est aligné en tant que premier playmaker avec Coby White dans le backcourt. Il va finalement assumer le rôle qui était réservé à Lonzo Ball.

Les Bulls sont susceptibles de faire plusieurs autres trades. Celui de Zach LaVine est notamment attendu. Arturas Karnisovas, le GM, aurait déjà une quinzaine de propositions sur la table. Le Utah Jazz, le Orlando Magic et les Philadelphia Sixers figureraient notamment parmi les équipes intéressées. C’est une nouvelle ère qui va commencer à Chicago… et à Oklahoma City aussi.