Alex Sarr blessé et opéré avant une saison cruciale pour lui

Alex Sarr s’est fracturé le pied et a dû être opéré, ce qui freine sa préparation de l’intersaison avec Washington.

Les Washington Wizards ont annoncé qu'Alex Sarr avait subi une opération du pied droit après une fracture contractée lors d'un entraînement individuel la semaine dernière. Heureusement pour Washington, le deuxième choix de la Draft 2024 devrait être rétabli à temps pour le début de la saison 2026-27.

L'intérieur français de 21 ans s'est blessé sur une action avec contact pendant sa préparation estivale. Les Wizards se sont montrés rassurants dans leur communication en indiquant que le joueur devrait être totalement remis pour le training camp et le lancement de l'exercice à venir.

Un coup d'arrêt dans une intersaison importante

Même si son indisponibilité ne devrait pas déborder sur la saison régulière, cette blessure intervient à un moment important du développement d'Alex Sarr. Après deux premières années d'apprentissage en NBA, l'ancien pensionnaire de l'INSEP s'apprête à attaquer une campagne qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière.

Lors de la saison passée, le Français a confirmé une bonne partie des promesses aperçues depuis son arrivée dans la ligue. Malgré plusieurs pépins physiques qui l'ont limité à 48 matches, il a compilé 16,3 points, 7,4 rebonds et 2 contres de moyenne, tout en montrant des progrès intéressants des deux côtés du terrain.

Les Wizards veulent accélérer leur reconstruction

Après trois saisons consécutives conclues avec au moins 64 défaites, Washington espère enfin franchir un cap. Pour accélérer leur reconstruction, les dirigeants ont notamment frappé fort en récupérant Trae Young et Anthony Davis la saison dernière.

L'objectif est clair : entourer le jeune noyau composé d'Alex Sarr, Kyshawn George et Tre Johnson de vétérans capables de les faire progresser rapidement. Les Wizards disposeront également du premier choix de la Draft 2026, un atout supplémentaire pour nourrir leurs ambitions.

Dans ce contexte, la progression de Sarr sera l'une des clés de la saison. Washington compte sur la qualité de création de Young et sur l'impact défensif d'Anthony Davis pour permettre au Français de franchir un nouveau palier. Cette blessure au pied représente donc un contretemps, mais la franchise peut souffler : sauf mauvaise surprise, son jeune intérieur devrait être prêt lorsque les choses sérieuses commenceront.