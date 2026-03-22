La Française Alicia Tournebize a participé au carton de South Carolina contre Southern pour l’entrée en lice des Gamecocks dans le tournoi NCAA 2026.

Alicia Tournebize a vécu ses premiers pas dans la grande folie de la March Madness. Pour son entrée en lice dans le tournoi NCAA 2026, South Carolina n’a laissé absolument aucune chance aux Southern Jaguers, écrasées 103-34 par la machine de Dawn Staley. Une démonstration collective des Gamecocks, tête de série n°1 de leur région, qui ont dominé la rencontre du début à la fin avec un impressionnant 57-33 au rebond et cinq joueuses à au moins 5 points.

Dans ce carton, la Française Alicia Tournebize, arrivée en début d’année dans l’une des plus grosses puissances du basket universitaire féminin, a elle aussi participé à la fête. Utilisée en sortie de banc, l’intérieure tricolore a compilé 5 points, 11 rebonds, 1 contre et 0 balle perdue en 16 minutes, avec un 2/8 au tir, 0/2 à 3-points et 1/1 aux lancers francs. Une ligne statistique qui ressort surtout par son énorme activité au rebond, avec 5 prises offensives et 6 défensives.

Dans un match à sens unique, Tournebize a donc pu ajouter une vraie petite contribution à la qualification de South Carolina, même si les têtes d’affiche ont évidemment porté l’essentiel de l’attaque. Joyce Edwards a terminé meilleure marqueuse avec 27 points, pendant que Madina Okot (15 points), Tessa Johnson (14) et Ta’Niya Latson (17) ont elles aussi fait parler la profondeur monstrueuse des Gamecocks.

La suite sera forcément plus relevée. Au deuxième tour, South Carolina retrouvera USC, vainqueur de Clemson 71-67 après prolongation grâce notamment aux 31 points de Jazzy Davidson. Le rendez-vous est programmé dans la fenêtre du 22-23 mars pour ce duel très attendu entre les Gamecocks et les Trojans.