All-Star Game : Steph Curry embrase Cleveland, les légendes étaient là

Le All-Star Game 2022, c'était cette nuit entre la Team LeBron et la Team KD. Les boxscores n'ayant pas grand intérêt, regardons plutôt ce qui s'est passé sur et en dehors du terrain.

LeBron James qui plante la panier pour la gagne à Cleveland, quel symbole !

- Copieusement sifflé non loin de sa ville natale pour tout le mal que son équipe a pu faire aux Cavs en Finales NBA, Stephen Curry affichait quand même un large sourire au moment de la présentation des équipes. Il savait sans doute ce qu'il était en train de mijoter...

Steph Curry gets booed before the game and then goes out and wins MVP 😅pic.twitter.com/QzaAnpah9Q — The Action Network (@ActionNetworkHQ) February 21, 2022

Curry a été élu MVP de ce All-Star Game 2022, grâce à ses 50 points inscrits à 16/27... à 3 points. Le meneur des Warriors n'a échoué qu'à deux petits points du record d'Anthony Davis, tout en marquant plus de paniers primés que quiconque dans l'histoire du All-Star Game.

Il a logiquement reçu le trophée Kobe Bryant pour la première fois de sa carrière, en pilotant la Team LeBron.

La légende raconte que Curry est parti accompagné Trae à la douche avant que le shoot ne rentre ! 😎 pic.twitter.com/ypSR6qodEg — Steph Curry FR 🇫🇷 (@SCurry_FR) February 21, 2022

- La Team LeBron, toujours sous ce format censé redonner un peu de compétitivité à l'événement, est repartie de Cleveland avec la victoire (163-160). Comme un symbole, c'est LeBron James en personne qui a scellé la rencontre sur ce fadeaway devant Joel Embiid et Zach LaVine. Il pouvait difficilement en être autrement puisque le King n'a jamais perdu un All-Star Game en tant que capitaine (5-0).

Kevin Durant, l'autre capitaine, n'a malheureusement pas pu être présent pour suivre son équipe et participer aux festivités de la mi-temps avec les membres de la liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. KD a perdu sa grand-mère ce week-end.

- Lors de cette petite réunion de cracks, Michael Jordan était d'humeur taquine et a proposé à Magic Johnson un petit un contre un comme au bon vieux temps. Honnêtement, on est prêts à remplacer n'importe quelle animation du prochain All-Star Weekend pour voir ça.

"Where your shoes at? We can go play 1-on-1 right now." Michael Jordan 🐐pic.twitter.com/myiSYeuT7Y — The Action Network (@ActionNetworkHQ) February 21, 2022

- Ja Morant avait clairement les jambes pour mettre tout le monde d'accord dans un Slam Dunk Contest. Clairement, il aurait remporté celui de samedi avec une main dans le short et 10 margaritas dans le sang.

- Rudy Gobert a joué 13 minutes dans la Team KD, avec 6 points, 6 rebonds et 1 interception. Il a aussi eu le temps de recevoir une pique de la part de Draymond Green, en costume et micro à la main.

"Arrêtez de me mentionner à ses côtés quand vous parlez. On n'a rien à voir".

Draymond does NOT like being compared to Rudy Gobert pic.twitter.com/WeE399yw8j — The Action Network (@ActionNetworkHQ) February 21, 2022

- Chris Paul, qui manquera sans doute la fin de la saison régulière à cause de sa blessure à la main, est tout de même entré en jeu 2 minutes pour la forme. Il a aussi reçu le trophée de meilleur avocat de la WNBA.

- Il se dit que les joueurs de ce All-Star Game ont défendu leur argent plus ardemment lors des parties de cartes durant le weekend, qu'ils ne l'ont fait avec leurs adversaires sur le terrain...

Just some fun pregame gambling 😂pic.twitter.com/biLQ2QazSC — The Action Network (@ActionNetworkHQ) February 21, 2022

- Giannis Antetokounmpo est l'un des rares à avoir tenté et réussi une action défensive. Sur le coup, il n'avait pas remarqué qu'il s'agissait de son coéquipier Khris Middleton...

"I feel terrible. I did not know it was Khris." 🤣 pic.twitter.com/mqAj9bSUqT — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 21, 2022

- MJ était tout heureux de revoir Dennis Rodman, surtout avec une bouteille d'eau à la main, ce qui était rarement le cas quand les Bulls essayaient de le localiser en boîte pendant des Finales NBA.

MJ reunites with Dennis Rodman. 🙌🏆 pic.twitter.com/6d9voWgp9k — House of Highlights (@HoHighlights) February 21, 2022

- On aurait bien aimé applaudir l'action de deux des débutants de la nuit, Dejounte Murray et LaMelo Ball, mais ç'aurait quand même été mieux si LaMelo n'avait pas fait 27 pas avant d'envoyer le meneur des Spurs au alley-oop.

LaMelo BETWEEN THE LEGS pass to Dejounte! 😱🔥 pic.twitter.com/aBVgbCVu6f — House of Highlights (@HoHighlights) February 21, 2022

- Pour de plus en plus de monde, ceci est un câlin entre les deux meilleurs joueurs de tous les temps.

MJ AND LEBRON HUG! WHAT A MOMENT. 🐐🐐 pic.twitter.com/6EaJAHVLyf — House of Highlights (@HoHighlights) February 21, 2022

