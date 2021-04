Allen Iverson n'était pas fan des entraînements - we're talking about practice, man ! - mais il ne trichait jamais une fois l'heure du match venue. Même lorsque le corps médical lui intimait l'ordre de ne pas prendre de risques avec son corps, "The Answer" était déterminé à jouer. Le load management, très peu pour lui. Billy King, l'ancien General Manager des Philadelphie Sixers de passage dans le Audacy NBA Show, a raconté une anecdote qui prouve bien qu'Allen Iverson était du genre n'était pas du genre à déclarer forfait s'il n'avait pas de raison extrêmement valable de le faire.

"Allen Iverson ne voulait jamais prendre de jours de repos quand il y avait des matches. Lorsqu'il était blessé et qu'on savait qu'il ferait mieux de ne pas jouer, on lui cachait son maillot... On savait que sinon il viendrait dans le vestiaire et chercherait son maillot. Donc on l'enfermait quelque part pour qu'il ne puisse pas le prendre".

Allen Iverson à coeur ouvert : sa conf culte du « practice »

Lors d'un match en particulier où le staff ne voulait justement pas qu'il joue, Allen Iverson a tout tenté pour être quand même en mesure de se pointer sur le terrain.

"Un jour, à New York, Allen a réussi à trouver le maillot qu'on lui avait planqué. Par contre, il ne savait pas où on avait mis ses chaussures. Il a demandé à l'un des ball boys de l'équipe d'aller au Foot Locker qui était au coin de la rue. Il voulait juste qu'il lui trouve une paire de Reebok. Puis finalement, il a dit à un assistant : 'Tu fais quelle pointure de chaussures ? Allez, donne-moi les tiennes", juste parce qu'il avait trop envie d'être sur le terrain".

On n'est pas là pour constamment dire que c'était mieux avant et que les types avaient plus de mérite parce qu'ils s'économisaient moins. Mais il faut quand même que des gars comme Allen Iverson reçoivent le respect et l'admiration qui leur sont dus. Les époques et le jeu étaient différents, c'est vrai. Les bonhommes aussi, quelque part.