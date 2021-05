Allen Iverson ou Russell Westbrook ? Kendrick Perkins allume une mèche

Kendrick Perkins a lancé un débat sur la place dans l'histoire entre Allen Iverson et Russell Westbrook. Clairement pas le plus simple.

La comparaison entre les époques fait recette. Que ce soit entre les joueurs ou les équipes. Kendrick Perkins a ainsi eu la bonne idée d'opposer Russell Westbrook et Allen Iverson. Celle-ci va clairement faire réagir. D'autant plus que dans l'esprit du champion NBA 2008, le marsu des Wizards tiendra une plus grande place dans l'histoire qu'Iverson.

Le débat est ici très intéressant. Pour le moment, Westbrook n'a pas été champion NBA. Iverson n'a jamais eu de bague. Pas d'avantage donc. Les deux ont été MVP. Pour le reste, il y a deux façons de se placer. Avec le coeur ou la raison.

Allen Iverson a révolutionné toute une époque. Par sa taille, son style de jeu, son style vestimentaire, ses déclarations dans la presse, son histoire. Il a été l'idole d'une génération, celle où chaque basketteur, du moins une grande majorité, a essayé de s'identifier à lui. Peut-être encore plus que Kobe Bryant. Il a également été le roi des maillots vendus. Et puis quel joueur.

De l'autre côté, on a quelqu'un qui marquera à jamais les livres de statistiques NBA. On pensait impossible, impensable de voir un joueur réussir une saison en triple double de moyenne. Il va peut-être le réussir pour la quatrième fois en cinq ans... On banalise tellement ce qu'il fait sur un terrain. Une vraie usine, même à 32 ans. D'ici la fin de saison, il pourrait dépasser Oscar Robertson et ses 181 triple double.

Kendrick Perkins prend le parti média. D'un point de vue purement historique et statistique, oui Russell Westbrook aura une meilleure legacy qu'Allen Iverson. Parce qu'il a cette story inimaginable avec les triple doubles. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Dans le coeur des fans, nul doute que "The Answer" occupe une place bien plus importante.

Alors plutôt team Westbrook ou team Iverson ?

