Altercation Demin vs Brooks, tension générale et 5 fautes techniques distribuées

La fin de match entre les Nets et les Suns dégénère après une altercation musclée entre Egor Demin et Dillon Brooks, provoquant une tension générale et plusieurs fautes techniques.

Phoenix a arraché une victoire 106-102 contre Brooklyn hier soir dans un match marqué par une vive altercation en fin de quatrième quart-temps entre Egor Demin et Dillon Brooks qui a dégénéré en véritable "bagarre" sur le parquet du Mortgage Matchup Center à Phoenix.

La tension est montée à 1:14 de la fin alors que les Suns mènent 104-102. La balle est perdu par les Nets, mais ça s'arrache, ça plonge pour récupérer le ballon et tout dégénère. Alors que Dillon Brooks tentait de retirer le ballon à Ziaire Williams après le coup de sifflet avec un peu trop d'insistance (comme souvent...), Egor Demin n’a pas accepté cet excès et l'a balancé au sol en le poussant de façon assez vive.

« Je voulais juste libérer Ziaire. » a expliqué Demin à propos de son geste. « C'était un ballon mort, et le coup de sifflet avait déjà été donné. Je n'avais aucune intention de blesser qui que ce soit ni même de déclencher une bagarre. Je suis sorti immédiatement parce que je ne cherche pas à me battre avec qui que ce soit. Ce n'est pas mon genre. Mais je dois m'assurer que nos gars sont protégés. Nous devons simplement nous battre les uns pour les autres. C'est tout ce que je voulais faire. Juste l'éloigner de mon coéquipier. »

La poussée de Demin a déclenché un regroupement de joueurs des deux équipes. Royce O’Neale et Grayson Allen, très chauds, ont rejoint Brooks, tandis que Michael Porter Jr. et Terance Mann ont pris l’offensive pour soutenir leur coéquipier. Il a fallu que les assistants s'y mettent à plusieurs pour calmer et séparer tout le monde.

À l’issue de l’altercation, les arbitres ont sanctionné cinq joueurs d’une faute technique : Demin, Mann et Porter Jr. pour Brooklyn, ainsi qu’O’Neale et Allen pour Phoenix.

La confrontation n’a pas entraîné d’expulsion, mais elle a laissé des traces. Ziaire Williams, impliqué dans le duel initial, a dû être aidé pour quitter le terrain, apparemment touché dans le tumulte.

Phoenix, malgré l’absence de certains titulaires, a tenu bon. Mark Williams a inscrit 27 points, Dillon Brooks a terminé avec 26, et Grayson Allen a marqué le panier décisif dans les dernières secondes pour sceller la victoire des Suns.

Pour Brooklyn, Michael Porter Jr. a mené l’attaque avec 36 points, mais la série négative des Nets s’allonge avec désormais six défaites d’affilée.

La confrontation entre Demin et Brooks pourrait avoir des répercussions disciplinaires par la suite, surtout pour Brooks, déjà lourdement impliqué dans des altercations cette saison.

