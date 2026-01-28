C’est presque parti en bagarre générale à la fin de Thunder – Pelicans

Les joueurs du Oklahoma City Thunder et des New Orleans Pelicans se sont attrapés dans tous les sens après le buzzer mais aucun coup n’a été échangé.

La tension et l’adrénaline des matches NBA peut mener à des situations qui dégénèrent. Même une fois le buzzer retenti. Les esprits se sont vite chauffés à la fin du match entre le Oklahoma City Thunder et les New Orleans Pelicans.

Une première altercation musclée entre Luguentz Dort et Jeremiah Fears aurait pu provoquer une mêlée générale, finalement contenue par les assistants coaches des deux équipes qui se sont rués sur le parquet pour séparer tout le monde.

Le jeune rookie des Pelicans n’a pas apprécié le comportement du vétéran du Thunder et il lui a fait savoir en le confrontant directement. Les deux hommes se sont alors accrochés et leurs coéquipiers sont presque tous venus à la rescousse avant que le calme soit rétabli quelques instants plus tard.

Interrogé en conférence de presse sur l'incident, le coach d'OKC, Mark Daigneault, n'a pas hésité à pointer la responsabilité des arbitres :

« Il y a deux choses là-dedans. La première, c’est que ce sont de bons arbitres, une bonne équipe, mais j’ai trouvé qu’ils avaient perdu le contrôle du match dans les dernières minutes. À mon sens, l’altercation de la fin avait commencé bien avant, avec la situation impliquant Jaylin Williams. J’ai pensé que ça aurait pu être mieux géré à ce moment-là. La deuxième chose, c’est que pour moi, il y a faute sur Lu Dort. Et si c’est une faute, alors il faut siffler, peu importe le score et le temps restant. Parce que si le coup de sifflet retentit, tout le monde s’arrête de jouer et on peut gérer la situation comme on le fait habituellement. Mais comme il n’y a pas eu de coup de sifflet, que c’est la fin du match, on ne peut plus rien contrôler, et on se retrouve avec ce genre de situation. »

Les champions en titre pratiquent un basket très physique en n’hésitant pas à aller à la limite (ou au-delà) des règles en défense. Jeremiah Fears n’a pas eu peur, sans mauvais jeu de mot, d’exprimer sa frustration sur le sujet.

SGA a lui préféré minimiser l'incident en déclarant :

« Je ne suis pas totalement sûr de ce qu’il s’est passé. J’avais entendu qu’ils échangeaient quelques mots après que j’ai inscrit mes deux derniers lancers francs, mais je ne savais pas exactement ce qui s’était passé. Puis je me suis retourné et ils étaient face à face. Je suis certain que ce n’était rien de fou. Une échauffourée classique de basket. »

Le moment le plus drôle reste quand Jalen Williams a demandé au reporter Nick Gallo pourquoi il ne s’était pas incrusté dans le chaos pour défendre les joueurs du Thunder. Comme quoi, la pression a fini par retomber et tout le monde est passé à autre chose.

