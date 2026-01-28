Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Wizards : 111-115

Kings @ Knicks : 87-103

Bucks @ Sixers : 122-139

Pelicans @ Thunder : 95-104

Pistons @ Nuggets : 109-107

Nets @ Suns : 102-106

Clippers @ Jazz : 115-103

- Alex Sarr est l'un des hommes de la nuit. Le Français a permis à Washington de battre Portland après 9 défaites de suite, grâce à une copie majuscule. Sarr a eu carte blanche en attaque et a fini avec 29 points, 12 rebonds et 6 contres à 11/29, lui qui n'avait jamais pris autant de tirs en NBA. La fin de match a été serrée puisque les Blazers sont revenus à un point à 20 secondes de la fin, mais George et Middleton ont marqué leurs lancers par la suite. Bilal Coulibaly (5 pts, 5 rbds, 6 asts) a fait son retour dans cette partie où quatre Français étaient sur le parquet. Sidy Cissoko (0 pt en 15 min) a été très discret, alors que Rayan Rupert (10 pts, 6 rbds, 5 stls) a brillé par son activité.

Alex Sarr was EVERYWHERE on the floor tonight! 🇫🇷 29 PTS

🇫🇷 12 REB (6 OREB)

🇫🇷 6 BLK

🇫🇷 @WashWizards W He's the first Wizard to record 25+ PTS/10+ REB/5+ BLK in a game since JaVale McGee on Mar. 27, 2011! pic.twitter.com/79U0mdHutn — NBA (@NBA) January 28, 2026

- OKC avait pour mission d'éviter une troisième défaite de suite pour la première fois de la saison. C'est chose faite, grâce à une victoire pas si sereine contre les Pelicans (104-95). Outre le fait que la rencontre a failli se finir sur une bataille rangée, avec Jeremiah Fears qui voulait en découdre avec Lu Dort, le Thunder a souffert pour se détacher en deuxième mi-temps. Shai Gilgeous-Alexander (29 pts) a fait la différence sur la ligne (13/14), avec le concours de Chet Holmgren (20 pts, 14 rbds, 5 blks) et Isaiah Joe (17 pts). OKC jouait sans Jalen Williams, Isaiah Hartenstein, Cason Wallace et Alex Caruso.

- Les Knicks ont fait la différence dans le 4e quart-temps pour écarter les Kings (103-87), avec un bon Jalen Brunson (28 pts). C'est la 3e victoire de suite pour New York, qui apparaît revigoré depuis quelques jours. DeMar DeRozan (34 pts) a posé des problèmes pendant un temps, mais les joueurs de Mike Brown ont finalement pris et gardé le contrôle dans ce match.

Maxime Raynaud a joué 15 minutes pour 4 points et 3 rebonds. Guerschon Yabusele a eu droit à 3 minutes, ce qui est toujours plus que Mohamed Diawara, resté sur le banc.

- Les Clippers ont le meilleur bilan en NBA depuis Noël et continuent de gagner des matches, même sans le fun de savoir qu'un journaliste mangera du papier pour avoir douté d'eux. Los Angeles est allé s'imposer sur le parquet du Jazz (115-103), grâce à un match sérieux, dans lequel Kawhi Leonard (21 pts), James Harden (16 pts, 10 asts) ont accéléré en début de 2e QT avant de passer en mode croisière. Kris Dunn a été précieux grâce à ses 14 points et 5 interceptions. Nicolas Batum a joué 21 minutes pour 8 points et 2 rebonds.

- Philadelphie avait vite besoin de passer à autre chose après la rouste reçue la veille contre Charlotte. Les Sixers se sont vengés sur les Bucks. De retour après avoir été laissé au repos la veille, Joel Embiid a marqué 18 de ses 29 points dans le 1er quart-temps, aidé par Tyrese Maxey (22 pts). C'est Paul George, absent lui aussi la veille, qui s'est montré le plus tranchant avec 32 points au compteur. C'est la 6e défaite en 7 matches pour Milwaukee, qui doit se passer de Giannis Antetokounmpo pour une durée indéterminée...

Le genou de Joel Embiid - on touche du bois - semble en tout cas se porter comme un charme.

Please, please, PLEASE look at Tyrese Maxey’s reaction after the lob to Joel Embiid… Then look at the benches reaction… I don’t know, man. What kind of award can we give Dr. Jonathan L. Glashow for the miracle that he did on Embiid’s knee? He deserves the world. It’s amazing. pic.twitter.com/EuvTRvLhQy — Josh Reynolds (@JoshReynolds24) January 28, 2026

- Detroit est allé l'emporter à Denver, non sans mal, et tout s'est joué sur la ligne dans les derniers instants. Revenus dans le coup après avoir plusieurs fois accusé une dizaine de points de retard, les Nuggets n'ont pas pu renverser totalement la situation. Jamal Murray (24 pts, 10 asts) a manqué deux lancers dans les ultimes secondes, au contraire de Tobias Harris (22 pts), qui a marqué les deux siens à 2 secondes de la fin. Avec 22 points et 11 passes, Cade Cunningham a encore sonné la charge de ces Pistons qu'il sera compliquer de déloger en tête de l'Est. Denver, toujours déplumé, a joué sans Aaron Gordon, qui s'est à nouveau blessé aux ischios lors du dernier match.

- Malgré les 36 points de Michael Porter Jr, Brooklyn a logiquement perdu à Phoenix (106-102) après avoir tout de même livré une bataille. Et parfois au sens littéral du terme, puisque c'était assez chaud en fin de match... Egor Demin a poussé Dillon Brooks à un peu plus d'une minute de la fin et les esprits se sont échauffés, ce qui a poussé les staffs à séparer les joueurs et les arbitres à sortir la machine à fautes techniques. Les Suns, toujours privés de Devin Booker, se sont reposés sur Mark Williams (27 pts) et Dillon Brooks (26 pts) notamment. Du côté des Nets, Nolan Traoré, qui revenait de maladie, n'a pas quitté le banc de Brooklyn.