Alyssa Thomas et le Mercury font tomber les championnes en titre !

New York Liberty (1) 73-79 Phoenix Mercury (2)

Les championnes WNBA en titre ont pris la porte dès le premier tour des Playoffs ! A l'occasion du Game 3 décisif, le Phoenix Mercury a pris le meilleur sur le New York Liberty (79-73) grâce à une Alyssa Thomas XXL !

Pour faire la différence, l'Américaine a réalisé un triple-double historique : 20 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. Il s'agit tout simplement du premier TD de l'histoire des Playoffs en WNBA avec au moins 20 points. Et au passage, elle a enregistré son 5ème TD en Playoffs (sur 7 dans l'histoire).

Et pourtant, en face, Breanna Stewart (30 points, 9 rebonds) a sorti le grand jeu pour tenter de maintenir le Liberty en vie. Sous les yeux de Devin Booker et James Harden, les deux formations se sont livrées une véritable bataille qui a finalement basculé dans le money-time.

Alors que Stewart, un peu trop seule malgré le soutien de Sabrina Ionescu (22 points à 8/19 aux tirs), a multiplié les exploits pour ramener son équipe à trois points à 137 secondes de la fin de partie, le Mercury a trouvé les ressources pour conclure. Et pas seulement grâce à Thomas.

Car dans le sillage de l'ailière, le collectif de Phoenix a répondu. Tout d'abord grâce à un panier précieux de DeWanna Bonner puis un tir primé Sami Whitcomb (13 points). Satou Sabally (23 points, 12 rebonds) et Kahleah Copper (12 points, 9 rebonds) ont également été présentes pour soutenir Alyssa Thomas, qui a terminé le travail sur la ligne.

Et désormais, le Mercury va devoir se préparer à un sacré défi en demi-finale : le Minnesota Lynx.

Le programme des demi-finales :

Minnesota Lynx - Phoenix Mercury

Las Vegas Aces - Indiana Fever

