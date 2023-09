Andre Drummond : « J’ai une chance d’entrer au Hall of Fame »

Andre Drummond pense être le meilleur rebondeur de l’histoire de la NBA et un candidat crédible au Hall of Fame.

Quatre fois meilleur rebondeur, double All-Star, et une fois sélectionné dans une équipe All-NBA… Andre Drummond a déjà un petit palmarès à son actif. Mais le pivot de 30 ans voit plus loin. Il s’attribue également le titre de meilleur rebondeur de l’Histoire et pense être digne d’entrer au Hall of Fame.

Invité dans « The Comfortable Pod », l’actuel intérieur des Bulls semblait en confiance. Drummond, qui affiche une moyenne de 12,7 rebonds en carrière, n’a pas peur de dire qu’il se considère comme « le meilleur rebondeur de tous les temps ». Interrogé sur sa place parmi les big men dans l’histoire de la NBA, il a continué sur sa lancée.

« J’ai fait une belle carrière. Je pense que j’ai une chance d’entrer au Hall of Fame compte tenu de ce que j’ai fait. Je suis assez certain d’être dans le Top 20 des pivots », a-t-il assuré, sans trembler.

« Meilleur rebondeur de tous les temps » ? C’est hautement contestable. On aurait tendance à placer Dennis Rodman, Moses Malone, Wilt Chamberlain et plusieurs autres joueurs intérieurs devant lui. Mais on peut comprendre pourquoi un joueur aussi spécialisé, dominant dans l’exercice, qui a capté jusqu’à 16 rebonds de moyenne sur une saison, pense mériter ce titre.

« Une chance d’être au Hall of Fame » ? Cela semble complètement déraisonnable. L’absence totale de titre de champion NBA et le faible nombre de récompenses individuelles disqualifient presque automatiquement Andre Drummond. Peut-on imaginer sereinement que le remplaçant de Nikola Vucevic aux Bulls entre au Hall of Fame ? Très difficilement. Quant au Top 20 des pivots, les raisons d’en douter sont sensiblement les mêmes.

