Andre Iguodala, une lutte finale entre trois cadors

Malgré le poids des années, Andre Iguodala reste un vétéran convoité sur cette Free Agency. Moins productif sur le plan offensif par rapport à ses meilleures années, le joueur de 37 ans peut encore apporter défensivement sur certaines séquences.

Ainsi, l'ailier se trouve courtisé par les meilleures franchises sur cet été. Et de son côté, il a déjà réalisé un premier tri. D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, Iguodala va prendre une décision finale entre trois équipes : les Golden State Warriors, les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets.

Le choix du roi pour l'ancien du Miami Heat. Peu importe sa future formation, il dispose quasiment déjà de la garantie de jouer pour le titre la saison prochaine. Sur le papier, les Warriors ont probablement un petit avantage sur leurs concurrents.

En effet, Iggy dispose d'un lien particulier avec les Dubs. A Golden State de 2013 à 2019, le natif de Springfield a connu les meilleurs moments de sa carrière avec cette équipe. On pense notamment à ses trois titres de champion avec le MVP des Finales en 2015.

Sur le plan financier, il n'y aura aucune différence entre les trois franchises : elles peuvent seulement lui proposer le minimum. A lui de prendre sa décision.

Andre Iguodala, l’homme qui voulait être comme Pippen