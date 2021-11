Andrew Wiggins agressif, le visage dont les Warriors ont vraiment besoin

Andrew Wiggins ne sera probablement jamais au niveau des attentes qu'il suscitait à son arrivée en NBA. Cependant, le Canadien a largement les moyens de s'imposer comme un excellent joueur. Mais encore faut-il le vouloir...

Et c'est probablement le plus gros problème chez le talent de 26 ans. Il n'a pas toujours envie de se faire violence. Il n'a pas toujours envie de se faire mal. Par contre, quand c'est le cas, l'ailier des Golden State Warriors peut faire des dégâts.

Pour le match contre son ancienne équipe, les Minnesota Timberwolves (123-110), Wiggins avait envie. Envie de faire mal à ses adversaires. Et on a vite vu la différence...

Au total, Wiggins a ainsi planté 35 points à 14/16 aux tirs. Sa première période a été tout simplement parfaite : 9/9 dont un gros dunk sur Karl-Anthony Towns. Sur un nuage, il a dicté le tempo et n'a pas hésité à prendre les choses en mains.

Investi et impliqué, il a affiché une agressivité qu'on a malheureusement trop rarement vu dans son jeu au cours de sa carrière. Une nouvelle fulgurance qui rappelle au monde de la NBA qu'il peut devenir un joueur décisif sur un match quand il a la bonne mentalité.

D'ailleurs, après la pause, sa copie n'a plus été impeccable. Il a connu ses premiers ratés aux tirs. Il a perdu des ballons (4). Mais peu importe, il a maintenu un niveau d'agressivité élevé. Et avec cet état d'esprit, le natif de Toronto a incarné une arme essentielle pour les Dubs.

"Andrew a été fantastique. L'agressivité dès le début du match. J'ai aimé son énergie. Évidemment, il était très excité de jouer contre son ancienne équipe. Et nous avons eu besoin de tout ce qu'il nous a apporté : marquer, courir sur le terrain, aller sur la ligne et marquer des paniers à 3 points.

De son côté, Wiggins s'est défendu d'avoir eu une revanche à prendre sur les Wolves. Mais le jeune homme avait tout de même envie de briller. Cette fameuse envie qui change tout chez lui.

"Non, pas un match de revanche, un match bien joué contre une ancienne équipe. Un match amusant. Ce jeu est amusant… Affronter son ancienne équipe est toujours un match pour lequel on se réveille excité. Vous voulez bien faire.

Et, plus important encore, vous voulez gagner. C'est l'essentiel. On a gagné et on s'est amusé en le faisant", a-t-il savouré.