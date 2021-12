Andrew Wiggins, un All-Star crédible cette saison ?

Les Golden State Warriors affichent le meilleur bilan de la NBA. En continuant sur cette lancée, la franchise californienne devrait donc placer plusieurs joueurs au All-Star Game. Stephen Curry bien sûr. Mais ensuite ? Draymond Green ? Andrew Wiggins ?

Le Canadien commence, petit à petit, à avoir de bons arguments. Car si Green dispose d'une grosse réputation, ses statistiques ont sérieusement chuté au fil des années. A l'inverse, l'ancien des Minnesota Timberwolves conserve un bon rendement.

Avec 18,8 points, 4,6 rebonds et 1,8 passe décisive de moyenne, l'ailier peut rêver d'une première sélection pour ce match de gala.

"Le débat pour le All-Star Game ? Oui, vous l'entendez et vous le voyez. Mais on en est encore loin. Je dois juste continuer à travailler. On doit juste continuer à gagner, je dois continuer à travailler et à jouer dur.

Je pense qu'en tant que joueur de la NBA, c'est un objectif pour tout le monde. Et cela vient, évidemment, avec la victoire. Vous gagnez, vous êtes plus reconnu. Donc, je vais juste continuer à faire ce que je fais et j'espère me mettre en position d'être dans la conversation", a confié Andrew Wiggins pour NBC Sports.