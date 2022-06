Andrew Wiggins pense que les Wolves lui ont donné une image de loser

Grand compétiteur, Andrew Wiggins est l’une des principales raisons pour lesquelles les Golden State Warriors sont aujourd’hui en Finales NBA. Il est l’une des pièces centrales de son équipe, qui n’est plus qu’à deux victoires du titre. Une première pour le Canadien.

On a parfois l’impression que le premier choix de la draft 2014 a été deux joueurs différents au cours de sa carrière. Si le cadre collectif à San Francisco semble l’avoir transformé, lui soutient que la victoire a toujours été sa priorité.

"J’ai toujours été un compétiteur et j’ai toujours voulu gagner. Ça ne devrait jamais avoir été remis en cause", a clairement affirmé Wiggins dans une interview avec Chris Haynes de Yahoo Sports .

L’ailier a beaucoup évolué depuis son arrivée à Golden State. Première option offensive aux Wolves, il avait davantage un profil de scoreur avec ses 19,7 points par match. Son rôle est complètement différent aux Warriors. Il est d’abord chargé de la défense, domaine dans lequel il a montré quelques lacunes à Minnesota, et a des opportunités de scoring réduites.

Ainsi, Wiggins a beaucoup travaillé son tir à trois points avec Steve Kerr et Stephen Curry. Avec 33,2% de réussite sur ses premières années dans la ligue, il affiche aujourd’hui une excellente moyenne de 39,3% derrière la ligne. Il se maintient à 17,2 points par match, malgré un temps de jeu plus faible, grâce à cette hausse d’efficacité.

Toutefois, cela n’a rien d’une "métamorphose" pour lui. Comme Draymond Green, il remet ses débuts critiqués sur le dos de son ancienne franchise. Il pense qu’il faut blâmer le contexte collectif de Minnesota, avec qui il n’a atteint les playoffs qu’une seule fois — lors du passage de Jimmy Butler.

"Je ne dirais jamais que je n’étais pas compétitif à un certain moment. J’étais juste dans une équipe qui perdait. Je devais plus scorer et plus ou moins tout faire, mais maintenant je suis dans une équipe qui gagne. Donc tout ce que je fais, les gens ont tendance à l’apprécier davantage. C’est ce que la victoire fait. Personne ne respecte les perdants, j’ai l’impression. Tout le monde dit qu’il veut gagner, mais tout le monde ne peut pas le faire. Les gens respectent les gagnants et je suis heureux d’être dans cette situation", a expliqué le joueur.